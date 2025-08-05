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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تأكيدا لدورها الوطني.. جامعة طنطا تنظم مسيرة لتشجيع المواطنين للمشاركة بانتخابات الشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

نظمت جامعة طنطا اليوم مسيرة حاشدة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تأكيدًا على دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه المجتمع، حيث قاد المسيرة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

تحرك جامعة طنطا 

انطلقت المسيرة من أمام مبنى إدارة الجامعة، حاملة لافتات وشعارات تحث على المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وقد عكست المسيرة الوعي الكامل لدى مجتمع الجامعة بأهمية ممارسة الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين.

أكد الدكتور محمد حسين على أن جامعة طنطا جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 هي خطوة أساسية لتعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، وأن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية هو  توعية المجتمع بأهمية هذا الدور، مضيفا أن رسالتنا اليوم من خلال هذه المسيرة هي أن صوت كل مواطن له قيمة، وأن المشاركة في الانتخابات هي تعبير عن الانتماء الوطني والحرص على اختيار من يمثلنا خير تمثيل.

دعم لجان التصويت 

كما دعا رئيس الجامعة جميع منسوبي الجامعة، من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة تدريس، إلى أن يكونوا قدوة في هذا المجال، وأن يحثوا أسرهم ومجتمعاتهم على المشاركة بكثافة وإيجابية لضمان مستقبل أفضل للوطن، موجها الشكر لكل من شارك في تنظيم هذه الفعالية، مؤكدًا على أن الجامعة ستواصل جهودها في دعم كافة الفعاليات الوطنية التي تخدم مصالح مصر وشعبها.

اخبار جامعة طنطا مشاركة انتخابات مجلس الشيوخ

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