طنطا تحتفي بانتخابات الشيوخ بحضور شبابي وتنظيم أمني مميز.. فيديو

أكد أسامة عيد، مراسل صدى البلد من محافظة الغربية، أن أهالي طنطا حضروا بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشبهًا أجواء اليوم بمدينة طنطا بأنها "كأنها صعدت إلى الدوري الممتاز"، مشيرًا إلى أن الصورة العامة كانت أكثر من رائعة.

وقال ضمن التغطية الخاصة التي يقدمها الإعلامي أحمد موسى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عبر برنامج "على مسئوليتي"، إن أكثر من 70% من الحضور كانوا من الشباب، وأن الوجوه كانت تتغير على مدار اليوم، موضحًا أن المواطنين بدوا سعداء وفرحين بالأجواء الانتخابية وبالتواجد المشترك.

وأضاف أن الجهات الأمنية قامت بدور رائع في السيطرة على الأعداد وتنظيم سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المواطنين جاءوا بهدف المشاركة والفرحة، وكانوا على دراية تامة بدورهم داخل اللجان.