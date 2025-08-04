وزير القوى العاملة السابق يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

حرص الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، اليوم الأثنين، على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بصوته كواجب وطنى.

وشدد "سعفان" - عقب التصويت - علي أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا ومسؤولية وطنية ، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة لممارسة حقهم بحرية كاملة في اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل مجلس الشيوخ ، وإظهار هذه المشاركة الإيجابية ، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر ، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة واستراتيجية 2030 تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا وزير القوي العاملة الأسبق، عمال مصر الذين يمثلون ما يزيد علي 30 مليونا لممارسة حقهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلي أن المصريون في الداخل والخارج أثبتوا للعالم أنهم لديهم القدرة على التكاتف والوقوف إلي جانب الدولة المصرية لاستكمال مسيرتها في التنمية وصولا للجمهورية الجديدة.