هضبة محمد صلاح في تركيا تشعل خلافًا تاريخيًا بين مدينتين.. ما القصة؟

لم تكن الصورة التي التقطها النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي في إحدى المناطق الطبيعية بتركيا مجرد لقطة عابرة، بعدما تحولت الصخرة والهضبة التي ظهر أمامها إلى مقصد للزوار، قبل أن تتسبب الشهرة التي اكتسبها المكان في اندلاع خلاف بين مدينتين تركيتين حول تبعيته الإدارية.

وبحسب شبكة «SesverTrabzon» التركية، فقد تصاعد الجدل بين مدينتي طرابزون وغوموشهاني، عقب وضع مقعد ولافتة تحمل اسم «هضبة صلاح» بالقرب من الموقع الذي ظهر فيه قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور في الصورة التي حظيت باهتمام واسع.

هضبة محمد صلاح تثير الجدل

القصة بدأت مع الصورة التي ظهر خلالها محمد صلاح جالسًا أمام إحدى صخور هضبة كورت ديري في تركيا، لتكتسب المنطقة شهرة إضافية بين محبي اللاعب والزوار، وتتحول تدريجيًا إلى نقطة جذب سياحي مرتبطة باسم النجم المصري.

ومع تزايد الاهتمام بالموقع، وضعت بلدية طرابزون الكبرى مقعدًا ولافتة بالقرب من الصخرة التي ظهر صلاح أمامها، وحملت اللافتة اسم «هضبة صلاح»، في خطوة ساهمت في ترسيخ ارتباط المكان باللاعب.

المفاجأة جاءت بعد اختفاء المقعد واللافتة من الموقع، لتتحول الواقعة إلى حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور تساؤلات حول الجهة الإدارية التي تتبع لها الهضبة.

وأشارت تقارير تركية إلى أن الواقعة لم تتوقف عند اختفاء اللافتة والمقعد، وإنما فتحت بابًا لخلاف بين سكان المدينتين بشأن حدود المنطقة وتبعيتها.

خلاف بين غوموشهاني وطرابزون

ووفقًا لشبكة «SesverTrabzon» التركية، أعرب عدد من سكان غوموشهاني عن اعتراضهم على وضع لافتة ومقعد تابعين لبلدية طرابزون، مؤكدين أن المنطقة تقع ضمن حدود غوموشهاني.

في المقابل، يرى متابعون من طرابزون أن الهضبة تُستخدم منذ سنوات كمرعى صيفي مشترك، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بعدم تحويل الواقعة إلى خلاف أكبر.

وهكذا، تحولت صورة واحدة لمحمد صلاح في منطقة طبيعية إلى سبب غير مباشر في إعادة فتح ملف قديم يتعلق بالحدود الإدارية بين طرابزون وغوموشهاني، بينما لا يزال الجدل مستمرًا بشأن تبعية الهضبة التي ارتبط اسمها بالنجم المصري.