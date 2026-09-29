طلعت يوسف عن أزمة محمد صلاح: في شرخ حصل.. ومحتاج لبعض الوقت

تحدث طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري، عن أزمة مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي، في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعدم الدفع باللاعب أمام جنوب السودان، بسبب إقامة المباراة على ملعب من الترتان.

وقال طلعت يوسف، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «أنا لعبت على ترتان، وحاسس قد إيه كنت بطلع بعد الماتش اللي بيبقى على ترتان في أفريقيا، تعبان، تعبان تعب مختلف، كأني لاعب ماتشين، بالإضافة لحجم الألم اللي ممكن يكون في المفاصل وفي الضهر وفي الأنكل».

وأضاف: «فإذا كانت هناك إصابة عند لاعب وليكن صلاح، أكيد الترتان هيبقى له مردود سلبي عليه، بس كنت أفضل إذا كانت دي حقيقة، إنه زي ما الكل بيقول، إن الكلام ده كان يُعلن من قبل ماتش أنجولا، عشان ميبقاش في لغط حول هذا الموضوع».

وعن تصريحات حسام حسن بشأن الاتفاق مع نادي محمد صلاح على عدم مشاركته بعد مباراة أنجولا، قال طلعت يوسف: «لو ده واقع، يبقى خلاص. يا إما يبقى الموضوع اتلم بشكل مختلف».

وتطرق طلعت يوسف إلى محاولات إقناع صلاح بالسفر إلى جنوب السودان، موضحًا: «أعتقد وجوده في مباراة جنوب أفريقيا قد يكون أقل ضررًا من إنه ميبقاش موجود خالص».

وأشار إلى وجود أزمة تحتاج إلى معالجة، قائلًا: «لكن في النهاية، خلي بالك، في شرخ. في شرخ حصل. والشرخ ده محتاج لبعض الوقت، ومحتاج لأسلوب مختلف من الإدارة الفنية وجهاز منتخب مصر لمعالجته».

وعن أسباب هذا الشرخ، أكد طلعت يوسف أن المدير الفني يمتلك كامل الصلاحيات في الأمور الفنية، قائلًا: «المدرب له مطلق الحرية في اتخاذ القرارات الفنية الخاصة بالتشكيل والطريقة والتغييرات. لا تعقيب، زي القاضي ما بيتعقبش على أحكامه».

وأوضح أن قرارات المدرب تظل قابلة للنقد، مضيفًا: «أي حد ماشي في الشارع فاهم في التكتيك وفي الطريقة، وبالتالي هي مباحة للنقد ولغيره».

وعن استبدال محمد صلاح خلال مباراة أنجولا، قال طلعت يوسف: «أنا من وجهة نظري، إنه خروج صلاح في الوقت ده، 60 دقيقة ويخرج، وإحنا في أزمة هجومية نسبية، القرار مكنش موفق، ولكن قد تكون هناك حيثيات عند حسام لاتخاذ هذا القرار».

واختتم تصريحاته مؤكدًا: «أنا شايف إنه كان ممكن يبقى له دور مؤثر، لكن القرار نفسه حق أصيل للمدرب، حق أصيل للمدير الفني».