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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رامي ربيعة قائدًا لمنتخب مصر أمام جنوب السودان في غياب محمد صلاح

رامي ربيعة
رامي ربيعة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

يحمل رامي ربيعة شارة قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مواجهة جنوب السودان، في ظل غياب محمد صلاح عن المباراة، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مواجهة جنوب السودان على استاد جوبا الوطني، بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وجنوب السودان عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف أنجولا صاحبة المركز الثاني بالرصيد نفسه، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

ويتصدر منتخب مالاوي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

رامي ربيعة منتخب مصر محمد صلاح غياب محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية 2027

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