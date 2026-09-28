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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التعدين بوابة مصر لتعظيم الثروة.. وتحويل الخامات إلى صناعة وصادرات

النائبة نيفين الكاتب
النائبة نيفين الكاتب
حسن رضوان

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن الاهتمام المتزايد بقطاع التعدين يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتحويل الثروة المعدنية من مجرد خامات يتم استخراجها إلى مشروعات صناعية وإنتاجية تحقق قيمة مضافة وتدعم الاقتصاد الوطني.

وقالت الكاتب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى مصر الخامس للتعدين، تحمل دلالة مهمة بشأن أولوية قطاع التعدين ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن حضور الرئيس يمثل رسالة اهتمام ودعم للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية.

فرصة لعرض إمكانات مصر أمام المستثمرين

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن انعقاد منتدى مصر للتعدين يمثل منصة مهمة للتعريف بما تمتلكه مصر من ثروات وإمكانات معدنية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الشركات المتخصصة والقطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضافت أن الاستفادة من هذا الزخم تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير منظومة التراخيص والبحث والاستكشاف، بما يساعد على تحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات فعلية.

نيفين الكاتب: التصنيع مفتاح تعظيم عائد الثروة المعدنية

وشددت النائبة نيفين الكاتب ، على أن القيمة الحقيقية للثروة المعدنية لا تتحقق بمجرد استخراج الخامات، وإنما من خلال إقامة صناعات تحويلية تعتمد عليها، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة، ودعم الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وفتح أسواق أمام المنتجات المصرية.

وأكدت أهمية الانتقال إلى منظومة متكاملة تبدأ من عمليات البحث والاستكشاف ولا تنتهي عند استخراج الخام، بل تمتد إلى المعالجة والتصنيع والتصدير، بما يعظم العائد الاقتصادي من الموارد التعدينية.

تحديث التشريعات وتوفير البيانات لجذب الاستثمارات

وأشادت عضو مجلس النواب بالجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار تحديث التشريعات والإجراءات، وتوفير البيانات الجيولوجية بصورة أكثر كفاءة، وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام الشركات الجادة.

وأشارت إلى أن وضوح الإجراءات وتوافر المعلومات يمثلان عاملين مهمين في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في مشروعات البحث والاستكشاف والتعدين والصناعات المرتبطة بها.

مصر تمتلك مقومات لبناء صناعة تعدين تنافسية

ولفتت الكاتب إلى أن مصر تمتلك تنوعًا جغرافيًا وجيولوجيًا ومقومات بنية أساسية وخبرات وطنية يمكن البناء عليها لتطوير النشاط التعديني، مؤكدة أن توجيه الاستثمارات نحو الصناعات القائمة على الخامات المحلية من شأنه مضاعفة العائد الاقتصادي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

واختتمت النائبة نيفين الكاتب بالتأكيد على ضرورة تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات البحثية لبناء قطاع تعدين أكثر تنافسية، وتحويل الثروة المعدنية إلى قاعدة داعمة للصناعة والإنتاج والتصدير، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري.

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