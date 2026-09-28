لا يحتاج لشهادة.. فهد العتيبي يشيد بالشناوي: «نجم فوق العادة»

أشاد المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي، بمستوى مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب لفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة.

كما تحدث العتيبي عن محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، مشيدا بمسيرته مع القلعة الحمراء وما قدمه من مستويات مميزة على مدار السنوات الماضية.

وقال فهد العتيبي في تصريحات له: «مصطفى شوبير ما شاء الله عليه، في الوقت الحالي يخطف الأنظار، قدم كأس عالم رائعة، والمستقبل له بإذن الله، وننتظر منه أكثر في المرحلة الجاية، ومتفائلين إنه يكون حارس كبير جدًا في مسيرة الأهلي ومنتخب مصر».

وأضاف عن محمد الشناوي: «الكابتن محمد الشناوي غني عن التعريف، لا يحتاج شهادة مني ولا يحتاج شهادة من أي إعلامي، هو صاحب مسيرة طويلة وتاريخ كبير، وحارس بشخصية رائعة وحضور لافت».

وتابع: «حقق مسيرة ذهبية وفاز بالألقاب، وعدد كبير من المباريات كان فيها الشناوي نجم فوق العادة وأنقذ الأهلي في مواقف كثيرة».

وأوضح المعلق الرياضي: «في مباريات كثيرة في تاريخ الأهلي، الشناوي كان ليه دور كبير في الانتصار بالتصديات وإنقاذ الفريق في مرات عديدة».

واختتم فهد العتيبي تصريحاته بالإشادة بمسيرة حارس الأهلي، قائلًا: «هو من أبرز الحراس في تاريخ النادي، وحارس بهذا المستوى وهذه القيمة يستحق الاحترام ويستحق التحية والتكريم والتقدير».