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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يوضح موقف محمد صلاح ويرد على تصريحات الشناوي قبل مواجهة جنوب السودان

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن استعدادات الفراعنة لمواجهة جنوب السودان، مؤكدًا جاهزية الفريق لخوض اللقاء، ومشددًا على احترامه لجميع اللاعبين وثقته في عناصر المنتخب.

وقال حسام حسن في تصريحاته قبل المباراة: «تحياتي للجميع من الصحفيين، وشرف لي زيارة جنوب السودان وأهالينا هنا»، مؤكدًا أن مصر حاضنة لجميع الأشقاء.

حسام حسن يوضح سبب غياب محمد صلاح

وتطرق المدير الفني لمنتخب مصر إلى موقف محمد صلاح من مباراة جنوب السودان، مؤكدًا أن قائد الفراعنة من العناصر الأساسية والمهمة للفريق ومن أبرز اللاعبين في العالم.

وأوضح: «صلاح من العناصر الأساسية ولاعب كبير ومهم للفريق ومن أهم اللاعبين في العالم، لكن فضلنا إراحته بسبب أرضية النجيل الصناعي».

وأضاف: «كان قد تحدث معي في هذا الأمر قبل مباراة أنجولا، ووافقنا على الأمر، لأننا نحتاجه في المباريات المقبلة، وسلامة أي لاعب عندي في المقام الأول هي الأهم».

حسام حسن يرد على تصريحاته بشأن محمد الشناوي

وتحدث حسام حسن عن الجدل الذي أثير حول تصريحاته السابقة بشأن محمد الشناوي، موضحًا أن حديثه فُهم بشكل خاطئ.

وقال: «أحترم الجميع، وقلت وقتها إن الشناوي كان مصابًا في الكتف، ولم أقصد التقليل من أي فرد، كلهم إخواتي وأبنائي».

وتابع: «الشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب، وأثق فيه وفي جميع حراس المرمى».

إشادة بحمزة عبد الكريم

وأشاد المدير الفني للفراعنة بالمهاجم حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك إمكانيات جيدة وقادر على تقديم المزيد خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام حسن: «حمزة عبد الكريم لاعب كبير وواعد».

حسام حسن: لا توجد مباراة سهلة في أفريقيا

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر على جاهزية فريقه لمواجهة الظروف المختلفة خلال مباراة جنوب السودان، مؤكدًا الاستعداد لأرضية الملعب ودرجات الحرارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المنافسات في القارة السمراء، قائلًا: «لا توجد مباراة سهلة في أفريقيا الآن».

ووجه حسام حسن التحية والتقدير إلى اللاعبين أصحاب الخبرات، وعلى رأسهم محمد هاني، إلى جانب جميع اللاعبين المتواجدين والغائبين عن قائمة المنتخب.

حسام حسن منتخب مصر جنوب السودان محمد صلاح

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