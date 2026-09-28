طارق سليمان: الشناوي حارس أسطوري فنيًا ومن أفضل حراس الأهلي تاريخيا

أشاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، بمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك تاريخًا كبيرًا مع القلعة الحمراء والفراعنة، وأن أرقامه وبطولاته تعكس قيمته الفنية.

وقال طارق سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد الشناوي يُعد من أصحاب التاريخ الكبير مع الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى إمكانية اعتباره واحدًا من أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي.

وأوضح: «الشناوي حارس كبير وصاحب تاريخ كبير جدًا مع الأهلي ومنتخب مصر، وأرقامه وبطولاته بتتكلم عنه، وممكن يكون من أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي».

وتطرق طارق سليمان إلى بداية محمد الشناوي مع الأهلي بعد عودته إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن الحارس تعامل بشكل جيد مع فترة عدم المشاركة الأساسية، ولم يتسبب في أي أزمات داخل الفريق.

وأضاف: «من وقت ما رجع الأهلي في 2015/2016، ورغم إنه ما لعبش كتير في البداية، عمره ما افتعل مشكلة أو كان سبب في أزمة، واستنى فرصته لحد ما قدم موسم تاريخي ووصل لكأس العالم».

وأشار مدرب حراس الأهلي السابق إلى أن شخصية الشناوي كانت من العوامل المهمة في مسيرته، بجانب قدراته الفنية، مؤكدًا أن الحارس يتمتع باحترام كبير داخل وخارج الملعب.

واختتم طارق سليمان حديثه عن محمد الشناوي قائلًا: «لو هُلخص الشناوي في جملة: هو حارس أسطورة فنيًا، وشخصية كبيرة، وإنسان محترم جدًا جدًا».