قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة
محافظ الجيزة يستقبل سفير أوزبكستان لبحث فرص التعاون المشترك
61 مليون طن من الأنقاض تخفي 10 آلاف جثة.. غزة تواجه أكبر عملية تطهير في التاريخ الحديث
تضارب بين واشنطن وطهران.. ترامب يتحدث عن مفاوضات وإيران تنفي وجودها
كوريا الجنوبية تستدعى القائم بالأعمال الأوكراني عقب إفصاح كييف عن نقل أسيرين إلى سول
استشاري حساسية ومناعة: الصحة العالمية تحذر من احتمالية ظهور جائحة جديدة
الجيش اللبناني: فككنا جهاز تجسس للاحتلال مزود بمنظومة طاقة شمسية
الهند تلزم محطات الكهرباء بالعمل بالطاقة القصوى لمواجهة الارتفاع القياسي في الطلب
خفض الجمارك وإنشاء مجلس للتجارة.. الصين تعلن نتيجة المشاورات الاقتصادية مع واشنطن
قضاة محكمة استئناف القاهرة يحتشدون في جمعيتهم العمومية ويوجهون الشكر للرئيس السيسي
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في واشنطن
سامح السيد: وزير التموين يوافق على إدراج الدواجن والبيض على بطاقات التموين في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق سليمان: الشناوي حارس أسطوري فنيًا ومن أفضل حراس الأهلي تاريخيا

طارق سليمان و الشناوي
طارق سليمان و الشناوي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشاد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، بمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك تاريخًا كبيرًا مع القلعة الحمراء والفراعنة، وأن أرقامه وبطولاته تعكس قيمته الفنية.

وقال طارق سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد الشناوي يُعد من أصحاب التاريخ الكبير مع الأهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى إمكانية اعتباره واحدًا من أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي.

وأوضح: «الشناوي حارس كبير وصاحب تاريخ كبير جدًا مع الأهلي ومنتخب مصر، وأرقامه وبطولاته بتتكلم عنه، وممكن يكون من أفضل حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي».

وتطرق طارق سليمان إلى بداية محمد الشناوي مع الأهلي بعد عودته إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن الحارس تعامل بشكل جيد مع فترة عدم المشاركة الأساسية، ولم يتسبب في أي أزمات داخل الفريق.

وأضاف: «من وقت ما رجع الأهلي في 2015/2016، ورغم إنه ما لعبش كتير في البداية، عمره ما افتعل مشكلة أو كان سبب في أزمة، واستنى فرصته لحد ما قدم موسم تاريخي ووصل لكأس العالم».

وأشار مدرب حراس الأهلي السابق إلى أن شخصية الشناوي كانت من العوامل المهمة في مسيرته، بجانب قدراته الفنية، مؤكدًا أن الحارس يتمتع باحترام كبير داخل وخارج الملعب.

واختتم طارق سليمان حديثه عن محمد الشناوي قائلًا: «لو هُلخص الشناوي في جملة: هو حارس أسطورة فنيًا، وشخصية كبيرة، وإنسان محترم جدًا جدًا».

الأهلي محمد الشناوي منتخب مصر طارق سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

بأحدث التقنيات.. مستشفى الدعاة تنجح في إجراء حالات قسطرة قلبية بالغة التعقيد

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة .. إليك 3 أمور للقضاء على السرحان

دار الإفتاء

سرًا وخالصةً لوجه الله.. الإفتاء توضح أفضل طريقة لتقديم النصيحة

بالصور

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: شكرا وزارة الداخلية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

المزيد