رونالدو في مواجهة رامي ربيعة.. تشكيل العين والنصر بدوري أبطال آسيا

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي العين الإماراتي والنصر السعودي التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2026-2027.

وتشهد المباراة مواجهة خاصة بين الدولي المصري رامي ربيعة، مدافع العين، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر، بعدما تواجد الثنائي في التشكيل الأساسي لفريقيهما.

ويسعى العين لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية في البطولة، بينما يأمل النصر في العودة بانتصار ثمين خارج ملعبه.

تشكيل العين أمام النصر:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: رافائيل رودريجيز – يحيى بن خالق – رامي ربيعة – سكوكو.

خط الوسط: عبد الكريم تراوري – ماتياس بالاسيوس – أليخاندرو كاكو – فالنتينو لازارو.

خط الهجوم: سفيان رحيمي – الحسين رحيمي.

تشكيل النصر أمام العين:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: إنيجو مارتينيز – عبد الإله العمري – محمد سيماكان.

خط الوسط: نواف بوشل – سامو كوستا – عبد الله الخيبري – سعد آل ناصر.

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.