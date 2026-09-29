شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح قبل مواجهة جنوب السودان.. ماذا حدث؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس جديدة بشأن غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن مباراتي جنوب السودان وجنوب أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن هناك اتفاقًا مسبقًا بين محمد صلاح وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قبل مباراة أنجولا، يقضي بعدم مشاركة اللاعب في ودية جنوب أفريقيا، موضحًا أن حسام حسن وافق على الأمر.

وأضاف شوبير: «هقول لكم معلومة ممكن تكونوا مش عارفينها، من قبل ماتش أنجولا تم الاتفاق بين محمد صلاح وحسام حسن إن صلاح مستمتعش بابنه ليل، فاتفق إنه مش هيكون موجود في ماتش جنوب أفريقيا الودي، ووافق كابتن حسام على هذا الأمر».

وتابع: «ثم حصل إن اللعيبة راحت تاخد تطعيمات للسفر في جنوب السودان، فده خوف صلاح، هو عايز يروح ويقعد مع ابنه ويشوف ابنه، لكنه مش في اليونان خالص، هو هيرجع على تركيا».

وأشار شوبير إلى أن محمد صلاح حصل على إعفاء من المشاركة مع منتخب مصر خلال المباراتين، ليعود إلى ناديه التركي بعد انتهاء ارتباطات الفراعنة.

وكان حسام حسن قد أكد أن غياب صلاح عن مواجهة جنوب السودان جاء بناءً على اتفاق مسبق بينهما بسبب إقامة المباراة على أرضية من النجيل الصناعي، وهو ما يتوافق مع ما أعلنه اتحاد الكرة بشأن عدم سفر اللاعب إلى جوبا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، بينما يواجه الفراعنة جنوب أفريقيا وديًا يوم 4 أكتوبر المقبل.