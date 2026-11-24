تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، معرضا للفنون التشكيلية بعنوان «وسط الدايرة» للفنانة دعاء درويش، وذلك في السادسة مساء الأربعاء 25 نوفمبر، بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية، ويستمر المعرض حتى الأحد 29 نوفمبر.



ويستمد المعرض عنوانه من أجواء أغنية «وسط الدايرة» للفنان محمد منير، وينطلق من فكرة الدائرة باعتبارها أكثر من مجرد شكل هندسي، إذ يقدمها بوصفها رمزا للاحتواء والحماية، ومساحة إنسانية تتلاقى داخلها مشاعر الحب والأمان والتواصل.



وتضم التجربة 16 عملا فنيا بخامات وتقنيات متنوعة، تشمل الزجاج والحجر والحديد المشغول والأكريليك، إلى جانب الرسم الرقمي، في محاولة لخلق حوار بصري بين الأشكال العضوية والتكوينات الهندسية المنظمة، واستكشاف قدرة التكرار البسيط على توليد إحساس بالدفء والاحتواء، وتقديم الحكايات الإنسانية الهادئة من خلال لغة التشكيل.



يُذكر أن الفنانة دعاء درويش خريجة كلية الفنون التطبيقية، وتمارس الفن منذ عام 2017، وتتعدد مجالات تجربتها بين فن الموزاييك والأكريليك والخامات المختلطة والنحت، حيث تهتم في أعمالها بالعلاقة بين الأشكال العضوية والتكوينات الهندسية، وتوظف تقنيات وخامات مختلفة لتقديم رؤى تشكيلية معاصرة.