تركب عربيه ايه مستعملة بـ 550 ألف جنيه في 2025 | صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان قشقاي، وبيجو 3008، وفيات بونتو، وبريليانس FRV، وهيونداي ماتريكس.

نيسان قشقاي موديل 2012

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة نيسان قشقاي موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 3008 موديل 2013

تمكنت سيارة بيجو 3008 موديل 2013 من قطع مسافة 120 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة بيجو 3008 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات بونتو موديل 2009

تنقل قوة سيارة فيات بونتو موديل 2009 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة ترس مانيوال، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة فيات بونتو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بريليانس FRV موديل 2015

تباع سيارة بريليانس FRV موديل 2015 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة بريليانس FRV موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 460 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي ماتريكس موديل 2010

تحصل سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 252 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 460 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .