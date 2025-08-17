من هي فلورنس لورانس مخترعة إشارات الانعطاف بالسيارات ؟

فلورنس لورانس هي ممثلة كندية أمريكية اشتهرت بكونها أول نجمة سينمائية في أوائل القرن العشرين، وكانت رائدة في صناعة السينما الصامتة، وعرفت باسم فتاة بيوجراف، ولدت فلورنس لورانس باسم فلورنس آني بريدجوود في عام 1886 في هاميلتون أونتاريو بكندا .

فلورنس لورانس مخترعة إشارات الانعطاف بالسيارات

بداية فلورنس لورانس في التمثيل

والدة فلورنس لورانس تدعي شارلوت بريدجوود، وكانت تعمل ممثلة مسرحية معروفة باسم لوتا لورانس، وكانت أيضًا مديرة وممثلة رئيسية في شركة لورانس الدرامية، وبدأت لورانس التمثيل في سن مبكرة وظهرت لأول مرة في الأفلام عام 1906.

بعد ذلك أصبحت لورانس نجمة شعبية في الأفلام الصامتة، وظهرت في حوالي 300 فيلم لشركات مختلفة، وأطلق عليها اسم فتاة بيوجراف لعملها مع شركة بيوجراف، وكانت واحدة من أوائل الممثلات اللاتي تم الإعلان عن أسمائهن علنا للجمهور، كما أنها لم تكن أول نجمة سينمائية معلن عنها، إلا أنها كانت من أوائل الممثلات اللاتي اكتسبن شهرة واسعة في صناعة السينما.

أول شركة لـ فلورنس لورانس في التمثيل

أسست لورانس وزوجها هاري سولتر، شركة إنتاج أفلام خاصة بهما أطلق عليها اسم شركة فيكتور فيلم وأثناء تصوير فيلم بيادق القدر في عام 1915، خرج حريق مدبر عن السيطرة، وأصيبت لورانس بحروق وتوفي زوجها، واحترق شعرها، وعانت من سقوط خطير أدى إلى كسر عمودها الفقري.

وبعدها دخلت لورانس في حالة صدمة لعدة أشهر، وعادت إلى العمل، لكنها انهارت بعد اكتمال الفيلم بالاضافة إلي المزيد من مشاكلها، ورفضت يونيفرسال دفع نفقاتها الطبية، مما جعل لورانس تشعر بالخيانة، وفي منتصف عام 1916، عادت إلى العمل لدى يونيفرسال وأكملت فيلم إيزابيل المراوغة .

ومع ذلك أثر ضغط العمل عليها، وعانت من انتكاسة خطيرة، وأصيبت بالشلل التام لمدة أربعة أشهر، وفي عام 1921 سافرت إلى هوليوود لمحاولة العودة، لكنها لم تحقق نجاح يذكر، وحصلت على دور رئيسي في ميلودراما صغير، ثم دورين مساعدين، وكانت جميع أعمالها السينمائية بعد عام 1924 عبارة عن أجزاء صغيرة غير مذكورة.

اختراع إشارات الانعطاف والفرامل الميكانيكية

بجانب مسيرة لورانس السينمائية ولكن ينسب إليها تصميم أول ذراع إشارات آلية، وكان يعمل كـ بديل لإشارات الانعطاف الحديثة ، بالإضافة إلى اختراعها لأول إشارة فرامل ميكانيكية، ولكن مع ذلك لم تسجل براءة اختراع لهذه الاختراعات، ونتيجة لذلك لم تحصل على أي فضل أو ربح من أي منهما.

تاريخ وفاة فلورنس لورانس

توفيت فلورنس لورانس في 28 ديسمبر من عام 1938 في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، وتم نسيانها لفترة طويلة، ولكن تم إحياء ذكرها في السنوات الأخيرة كواحدة من رواد صناعة السينما.

وجدير بالذكر ان فلورنس لورانس أيقونة في تاريخ السينما، بالإضافة إلى دورها التاريخي في الترويج لاسماء الممثلين في عالم صناعة السينما .