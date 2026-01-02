غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة

أكد مصدر مسئول بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن المحافظة أصدرت قرارًا بـغلق القاعات المقامة على ترعة الإسماعيلية، والممتدة بطول نحو 8 كيلومترات، بعد التأكد من مخالفاتها القانونية.

القاعات غير المرخصة

وأشار المصدر إلى أن القاعات المخالفة تشمل غير المرخصة بالكامل، وأخرى لم تستكمل إجراءات التصالح لبنائها بالمخالفة للقانون.



وأضاف أن عددًا من القاعات تم غلقها بالفعل، فيما يتم استكمال تنفيذ باقي القرارات على القاعات الأخرى لحين استيفاء الأوراق والتراخيص اللازمة.



وأكد المصدر أن المحافظة لن تسمح بأي مخالفات أو تهاون مع المخالفين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الانضباط وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع القاعات المخالفة.