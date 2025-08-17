قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان إغلاق شاع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة
"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
تكنولوجيا وسيارات

لو معاك 400 ألف جنيه .. اشتري رينو لوجان أوتوماتيك

رينو لوجان موديل 2018
رينو لوجان موديل 2018
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 رينو لوجان موديل 2018

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان موديل 2018، وتنتمي لوجان لفئة السيارات السيدان .

مواصفات رينو لوجان موديل 2018 الخارجية

 رينو لوجان موديل 2018

تمتلك سيارة رينو لوجان موديل 2018 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك رينو لوجان موديل 2018

 رينو لوجان موديل 2018

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2018 من قطع مسافة 148 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو لوجان موديل 2018 الداخلية

 رينو لوجان موديل 2018

تمتلك مقصورة رينو لوجان موديل 2018 الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين امامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب .

سعر رينو لوجان موديل 2018

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 رينو لوجان موديل 2018

الجيدر بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

