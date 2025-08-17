بـ 600 ألف جنيه تركب أوبل إنسيجنيا سيدان

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل إنسيجنيا موديل 2014، وتنتمي إنسيجنيا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات أوبل إنسيجنيا موديل 2014 الخارجية

تمتلك سيارة أوبل إنسيجنيا موديل 2014 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل أيضا على حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك أوبل إنسيجنيا موديل 2014

تستمد سيارة أوبل إنسيجنيا موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 290 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي.

مقصورة أوبل إنسيجنيا موديل 2014 الداخلية

زودت مقصورة سيارة أوبل إنسيجنيا موديل 2014 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب .

سعر أوبل إنسيجنيا موديل 2014

تباع سيارة أوبل إنسيجنيا موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .