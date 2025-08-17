أيهما تفضل شيرى اريزو 5 إم رينو تاليانت 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وتتوافر تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 5 و رينو تاليانت موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تأتى سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في السوق المصري بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في السوق المصري بسعر 725 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع في السوق المصري بسعر 755 ألف جنيه .

أبعاد رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

تتوافر سيارة رينو تاليانت موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

محرك رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

تنتج سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوة 100 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار رينو تاليانت موديل 2026

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في السوق المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في السوق المصري بسعر 799 ألف جنيه .