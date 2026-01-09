قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

قيام الليل.. تعرف على فضل أدائها في شهر رجب

قيام الليل
قيام الليل
أحمد سعيد

شهر رجب فرصة عظيمة من أجل اغتنام الأوقات المباركة في الطاعات حيث إن الأجر مضاعف في شهر رجب، ومن أعظم ما يُستثمر فيه هو قيام الليل، خاصة في ثلثه الأخير، حيث يطول الليل في فصل الشتاء ويزداد الفضل حين يجتمع الشتاء مع شهر رجب، أحد الأشهر الحرم، وفي السطور التالية نستعرض فضل قيام الليل في شهر رجب، وأثره في رفعة الدرجات وغفران الذنوب.

فضل أداء قيام الليل في شهر رجب

جعل الله سبحانه وتعالى القائمين بين يديه في الثلث الأخير من الليل من أهل المغفرة والقبول، حيث يجتمع لهم شرف العبادة، وإجابة الدعاء، وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين يداومون على قيام الليل، وبين منزلتهم الرفيعة في مواضع متعددة من كتابه العزيز، فقال في سورة الذاريات: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾، حيث وصفهم بالإحسان وقلة النوم من أجل مناجاة الله والاستغفار في أوقات السحر.

كما أثنى الله تعالى على عباده الصالحين في قوله: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾، فجعل قيام الليل سمة بارزة لعباد الرحمن ودليلًا على صدق إيمانهم.

وبيّن سبحانه أن قيام الليل سبب في رفعة الدرجات، فقال: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾، وهي إشارة واضحة إلى الإخلاص وشدة التعلق بالله في ساعات الليل.

كما فرق الله بين أهل الطاعة وغيرهم، مبرزًا فضل القائمين آناء الليل بقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾، في دلالة على رفعة شأنهم وعظيم منزلتهم.

وجاءت السنة النبوية مؤكدة لهذا الفضل العظيم، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله رجلًا قام من الليل فصلّى وأيقظ امرأته.. ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجها»، وهو دليل على أن قيام الليل سبب لنيل رحمة الله، وبركة البيوت، وصلاح القلوب.

فضل الصيام في شهر رجب

وضّح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، فضل شهر رجب، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع في شهر رجب وشهر شعبان، وأن يبلغ الأمة بفضله ورحمته شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه المواسم الإيمانية هي محطات مهمة لتجديد القرب من الله والاستعداد النفسي والروحي لشهر الصيام.

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن شهر رجب من الأشهر الحُرُم التي عظّمها الله سبحانه وتعالى، وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصيام في الأشهر الحرم، ومن بينها شهر رجب، مشيرًا إلى أن العبادة فيه مستحبة ولها فضل عظيم عند الله.

وبيّن أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر عبادة الصيام، مستشهدًا بالحديث القدسي الذي يقول فيه الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، وهو ما يدل على عِظم مكانة الصيام وخصوصيته عند الله عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن من نعم الله العظيمة على الصائم أن له دعوة لا تُرد عند فطره، مؤكدًا أهمية استغلال هذه اللحظات المباركة في الدعاء للنفس وللأهل وللأمة كلها، وسؤال الله سبحانه وتعالى صلاح الأحوال وتفريج الكروب.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء على ضرورة اغتنام شهر رجب بالطاعات، وعلى رأسها الصيام، وعدم التفريط في هذه الفرصة الإيمانية، داعيًا الجميع إلى الإكثار من الدعاء والعمل الصالح، سائلًا الله أن يصلح الأحوال، ويبارك في الأعمار، ويبلغ الجميع شهر رمضان في صحة وخير وطاعة.

مسميات و فضل شهر رجب

شهر رجب تعددت مسمياته ما يدل على شأنه وقدره فهو "رجب، الأصب، رجب، الأصم، رجب الفرد، رجب مضر، المقيم، والهرم"، وقد تصل أسماء شهر رجب إلى حوالي أربعة عشر اسمًا، منها: رجب: لأنه كان يرجب في الجاهلية، أي يعظم. الأصم: يتركون القتال فيه، فلا يسمع فيه قعقعة السلاح، ولا يسمع فيه صوت استغاثة. الأصب: لأن كفار مكة كانت تقول: إن الرحمة تصب فيها صبًا.

أدعية شهر رجب

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهُمَّ بارِك لَنا في رَجَبٍ وَشَعبانَ وَبَلِّغنا شَهرَ رَمَضانَ وَأعِنَّا عَلى الصيامِ وَالقيامِ وَحِفظِ اللّسانِ وَغَضِّ البَصَرِ وَلا تَجعَل حَظَّنا مِنهُ الجوعَ وَالعَطَشَ.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.

اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللهم أرضي عنا رضا نتجاوز به كل الآلام والأحزان، اللهم انظر لنا نظرة رضا لا تعذبنا بعدها أبدا.

اللهم أعني ولا تعن على، وانصرني ولا تنصر على، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى على.

رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

شهر رجب قيام الليل فضل قيام الليل فضل أداء قيام الليل في شهر رجب

