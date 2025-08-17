سعر ومواصفات شيفروليه سبارك 2026 الجديدة في السعودية

تواصل شيفروليه من تعزيز تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعد تقديم نسختها الكهربائية الجديدة سبارك موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية والرفاهية والتحكم.

مواصفات شيفروليه سبارك موديل 2026

تعتمد شيفروليه سبارك موديل 2026 على محرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و180 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، مع تقنية الدفع الأمامي ومدى للقيادة يقدر بحوالي 360 كم، وسرعة قصوى تصل إلى 150 كم/ساعة.

شيفروليه سبارك موديل 2026

تضم السيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 مجموعة من التجهيزات منها، وسائد هوائية بعدد 4 تتضمن الناحية الأمامية والجانبية، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومانع الانغلاق ABS، برنامج الثبات الالكتروني ESP، مثبت سرعة.

شيفروليه سبارك موديل 2026

كما تضم شيفروليه سبارك موديل 2026 مستشعرات حركة أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف، كاميرا 360 درجة، قفل مركزي، نظام التحكم في الجر، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، مرايات ونوافذ ذات تحكم كهربائي، إنذار مانع السرقة.

شيفروليه سبارك موديل 2026

زودت أيضًا السيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 بنظام صوتي ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات، شاشة عدادات رقمية قياسها 8.8 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد للسائق بإمكانية الضبط الكهربائي للتحكم في وضع الجلوس، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو يبلغ قياسها 10.1 بوصة.

شيفروليه سبارك موديل 2026

سعر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة شيفروليه سبارك موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 79,800 ريال.