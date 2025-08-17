قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جيتور داشينج موديل 2024 أعلى فئة كسر زيرو .. بهذا السعر

جيتور داشينج 2024
جيتور داشينج 2024
صبري طلبه

ظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات، وبحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، ضمن الفئة عالية التجهيزات لكجري.

وبلغ سعر السيارة نحو مليون و290 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار، والمقارنة وفقًا للفئة والموديلات، بالإضافة إلى الكشف الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

جيتور داشينج 2024 

مواصفات جيتور داشينج 2024 

زودت السيارة جيتور داشينج 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG.

جيتور داشينج 2024 

وتضم السيارة جيتور داشينج 2024 تجهيزات تتضمن، نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إنذار، حساسات ركن، كاميرا محيطة، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

جيتور داشينج 2024 

وتحتوي جيتور داشينج 2024 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، وبرنامج الثبات الإلكتروني، مع تجهيزات أخرى، منها، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، أحزمة أمان مع خاصية التنبيه.

جيتور داشينج 2024 

وتضم جيتور داشينج 2024 فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مقاعد كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، إضاءة داخلية، مصابيح LED، جنوط رياضية.

