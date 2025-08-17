أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات رياضية في مصر.. أرخص سيارة أوتوماتيك 2022 فبريكا

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.



أفضل النصائح لقائدي السيارات قبل السفر: طريق السلامة

مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد شغف الكثيرين بالسفر والتنقل بين المدن والمناطق السياحية للاستمتاع بالأجواء والعطلات الصيفية، ويعد السفر بالسيارة خيارًا مفضلاً لدى الكثير من العائلات، لما يوفره من مرونة وراحة أثناء التنقل.

تويوتا كورولا 2023 كسر زيرو "الفئة الثالثة" بهذا السعر

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أبرز الإصدارات التي اكتسبت شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية المقدمة من الصانع الياباني، والتصميم الخارجي الذي ينتمي إلى عائلة السيدان العائلية الشهيرة، إضافة إلى القدرات الفنية والتقنية بحسب كل موديل.

ماذا تقدم أسعار جينيسيس GV70 موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية ؟

تمكنت جينيسيس من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق السعودي، بتقديم مجموعة كبيرة من الاصدارات، ومن ابرزها السيارة GV70 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV من الطرازات الفاخرة.

أرخص سيارة أوتوماتيك 2022 فبريكا.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من أبرز المركبات الاقتصادية داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث اشتهرت بشعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نسبة إلى تاريخ لادا العريق، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

لمحبي الـ SUV.. أسعار 5 سيارات رياضية في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنيات، أو التصميمات المختلفة، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام سواء الكروس أوفر أو الـ SUV، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية.

سعر بايك U5 PLUS موديل 2025 بحالة كسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، والتي تتنوع بحسب الفئات والقدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات ايضًا، سواء من كانت من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو عائلة السيدان الشهيرة، منها بايك U5 PLUS.