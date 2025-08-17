قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟
أحمد فؤاد أنور: «إسرائيل الكبرى» وهم بلا سند تاريخي أو ديني ومحاولة لابتزاز مصر بمخطط التهجير
لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة
دعاء لنفسي بالشفاء .. احرص عليه عند المرض وشاهد النتيجة
دونجا يعلق على أداء البرازيلي الجديد بعد تعادل الزمالك مع المقاولون
فيريرا يخضع لفحوصات طبية بعد تعرّضه لوعكة صحية في ستاد القاهرة
أستاذ تمويل واستثمار: الرئيس السيسي يهمه شعور المواطن بانخفاض الأسعار |فيديو
جمال حمزة: الزمالك سيكون شرسًا هجوميًا.. والتعادل مع المقاولون «مُتوقع»
البيت الأبيض يرد بسخرية على تقرير بشأن وثائق سرية عن قمة ألاسكا
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس
لم أعتزل الفن.. مشيرة إسماعيل: الحجاب ليس عائقًا أمام تقديم أعمال ناجحة | خاص
أحمد بلال: جماهيرية الزمالك تمنحه الأفضلية في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات رياضية في مصر.. أرخص سيارة أوتوماتيك 2022 فبريكا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.


أفضل النصائح لقائدي السيارات قبل السفر: طريق السلامة
مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد شغف الكثيرين بالسفر والتنقل بين المدن والمناطق السياحية للاستمتاع بالأجواء والعطلات الصيفية، ويعد السفر بالسيارة خيارًا مفضلاً لدى الكثير من العائلات، لما يوفره من مرونة وراحة أثناء التنقل.

تويوتا كورولا 2023 كسر زيرو "الفئة الثالثة" بهذا السعر
تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أبرز الإصدارات التي اكتسبت شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية المقدمة من الصانع الياباني، والتصميم الخارجي الذي ينتمي إلى عائلة السيدان العائلية الشهيرة، إضافة إلى القدرات الفنية والتقنية بحسب كل موديل.

ماذا تقدم أسعار جينيسيس GV70 موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية ؟
تمكنت جينيسيس من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق السعودي، بتقديم مجموعة كبيرة من الاصدارات، ومن ابرزها السيارة GV70 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV من الطرازات الفاخرة.

أرخص سيارة أوتوماتيك 2022 فبريكا.. أسعار سوق المستعمل
تعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من أبرز المركبات الاقتصادية داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث اشتهرت بشعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نسبة إلى تاريخ لادا العريق، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، مع تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

لمحبي الـ SUV.. أسعار 5 سيارات رياضية في مصر
يحتوي السوق المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنيات، أو التصميمات المختلفة، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام سواء الكروس أوفر أو الـ SUV، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية.

سعر بايك U5 PLUS موديل 2025 بحالة كسر الزيرو
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، والتي تتنوع بحسب الفئات والقدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى اختلاف التصميمات ايضًا، سواء من كانت من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو عائلة السيدان الشهيرة، منها بايك U5 PLUS.

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

