تويوتا كورولا 2023 كسر زيرو "الفئة الثالثة" بهذا السعر

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أبرز الإصدارات التي اكتسبت شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية المقدمة من الصانع الياباني، والتصميم الخارجي الذي ينتمي إلى عائلة السيدان العائلية الشهيرة، إضافة إلى القدرات الفنية والتقنية بحسب كل موديل.

وظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 3000 كم، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و280 ألف جنيه للفئة الثالثة.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة كسر زيرو أو مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للفئات والموديلات، بالإضافة إلى اجراء مقارنة مع غيرها من الفئة السعرية، إلى جانب أهمية الفحص الشامل، والذي يتضمن القدرات الفنية والهيكلية.

مواصفات تويوتا كورولا 2023

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2023 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

وتصل السيارة تويوتا كورولا 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 185 كم/ساعة، بينما تتسارع قياسيًا من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.