رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لـ القبض على التيك توكر فراولة وتفاحة
الشاب أخطأ.. وزير السياحة: إحنا بنحمي حقوق الدولة بما فعلناه تجاه فيديو المتحف المصري الكبير
د. محمود عنبر: قمة ألاسكا لم تنتج حلولًا لأوكرانيا.. وسياسات واشنطن ضبابية
وزير السياحة والآثار: وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفيديو الترويجي للمتحف الكبير
حالة الطقس غدا .. «صيف وشتا مع بعض» وتحذير من حر وعواصف وأمطار
وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية
وزير السياحة: أنا مش شايف إبداع في فيديو الشاب عبد الرحمن عن المتحف المصري الكبير
إنبي ضد وادي دجلة.. الفريق البترولي يحقق الفوز بالدوري
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025
رفض إدانة التطبيع.. جمال عبد الرحيم منتقدا موقف اتحاد الصحفيين العرب
أنا وجوزي وبنتي مش كدا أبدا | أسما شريف منير تنتقد مشهدا مثيرا في الساحل
تويوتا كورولا 2023 كسر زيرو "الفئة الثالثة" بهذا السعر

صبري طلبه

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من أبرز الإصدارات التي اكتسبت شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية المقدمة من الصانع الياباني، والتصميم الخارجي الذي ينتمي إلى عائلة السيدان العائلية الشهيرة، إضافة إلى القدرات الفنية والتقنية بحسب كل موديل.

وظهرت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 3000 كم، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و280 ألف جنيه للفئة الثالثة.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة كسر زيرو أو مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للفئات والموديلات، بالإضافة إلى اجراء مقارنة مع غيرها من الفئة السعرية، إلى جانب أهمية الفحص الشامل، والذي يتضمن القدرات الفنية والهيكلية.

مواصفات تويوتا كورولا 2023

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2023 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

وتصل السيارة تويوتا كورولا 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 185 كم/ساعة، بينما تتسارع قياسيًا من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

غرق شاب في النيل بقرية بمنشأة القناطر

إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

انهيار سقف شقة في المعادي بدون إصابات.. صور

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

