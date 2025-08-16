ماذا تقدم أسعار جينيسيس GV70 موديل 2025 .. وكم سعرها في السعودية ؟

تمكنت جينيسيس من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق السعودي، بتقديم مجموعة كبيرة من الاصدارات، ومن ابرزها السيارة GV70 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV من الطرازات الفاخرة.

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات السيارة جينيسيس GV70 موديل 2025، وسعرها في السوق السعودي

المواصفات الفنية لسيارة جينيسيس GV70 موديل 2025

تعتمد جينيسيس GV70 موديل 2025 على محرك بنزين تيربو سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانًا، و420 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي، ونظام الدفع الخلفي للعجلات.

جينيسيس GV70 موديل 2025

كما تعتمد جينيسيس GV70 موديل 2025 على محرك اخر سعة 3500 سي سي، 6 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 375 حصانًا، و530 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيك.

جينيسيس GV70 موديل 2025

تحتوي السيارة جينيسيس GV70 موديل 2025 على كاميرا 360 درجة، شاشة بانوراما قياس 27 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، مقاعد كهربائية تدعم خاصية التدفئة والتبريد، مكيف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق، نظام ترفيهي صوتي طراز فاخر، سقف بانوراما، كسوة من الجلد الفاخر وبلمسات نابا، مع ذاكرة للمقاعد، باقة من وسائل الحماية والأمان.

جينيسيس GV70 موديل 2025

أسعار السيارة جينيسيس GV70 موديل 2025 في السعودية

تتراوح أسعار الفئة الأولى من جينيسيس GV70 موديل 2025 بين 243,805 ريال و 247,805 ريال، وبين 270,757 ريال و274,757 ريال للفئة الثانية، بينما تتراوح أسعار الفئة الثالثة بين 280,501 ريال و 284,501 ريال سعودي.

وتقدم الفئة الرابعة Platinum Sport بقيمة تتراوح بين 300,681 ريال و 305,281 ريال، بينما يصل سعر الفئة Royal Sport عالية التجهيزات بسعر يتراوح بين 337,712 ريال و 342,312 ريال سعودي.