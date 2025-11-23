قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
أخبار البلد

الصحة : استقبال 59 ألف طلب عبر الخط الساخن للرعايات 137 وتسكين 45 ألف حالة منها

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

اطلع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أبرز إنجازات قطاع الطب العلاجي خلال أكتوبر 2025، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان عام الوزارة بحضور قيادات قطاع الطب العلاجي، حيث استُعرض تقريرا مفصلا قدمه الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات القطاع استقبلت بالعيادات الخارجية أكثر من 9.5 مليون متردد، وفي الاستقبال والطوارئ 3 ملايين حالة، وأُجريت 377,000 عملية جراحية.

 مضاعفة أسرّة الرعاية المركزة 

وأشار إلى أن العرض تضمن مضاعفة أسرّة الرعاية المركزة ووحدات السكتة الدماغية، وإضافة وحدات غسيل كلوي جديدة، وتركيب أجهزة سونار 3D و4D، وتفعيل جراحات المخ والقلب المفتوح، وتعزيز خدمات أورام الثدي.

نوه «عبدالغفار» إلى تنفيذ 108 أيام تدريبية استفاد منها 13,076 أخصائياً وممارساً بإدارة العلاج الطبيعي، وافتتاح أقسام جديدة بالفيوم وكفر الشيخ والدقهلية، مع توجيه الوزير بالاستغلال الأمثل للأجهزة الحديثة، وتوفير 40 جهازاً جديداً بإدارة الأسنان، وإنشاء معمل تركيبات ثابتة وعيادات جديدة.

وأضاف أن الوزير وجه بإنشاء نظام مميكن لإدارة وتشغيل المستلزمات الطبية، وتسجيل كافة التدخلات العلاجية، والاستعانة بالكفاءات المتخصصة، وتدريب شباب الأطباء.

وفي مجال الأشعة، تم معاينة 210 منشآت وترخيص 138 منشأة أشعة مؤينة و28 غير مؤينة، وتدريب 54 طبيباً على برامج متقدمة، مع توجيه الوزير بميكنة معدلات تشغيل الأجهزة لاكتشاف الأعطال فوراً.

أما المجالس الطبية المتخصصة، فقدمت خدمات علاجية على نفقة الدولة بقيمة 13.2 مليار جنيه، في الفترة من 1 يوليو لـ15 نوفمبر 2025، وناظرت 700 حالة عبر الفيديو كونفرانس، مع التأكيد على وضع ضوابط صارمة للاستحقاق وحوكمة القرارات.

وفي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وخدمات الدم، تم توفير الأدوية مجاناً لجميع المتعايشين، وتفعيل أجهزة GeneXpert بـ11 محافظة، وفحص الحمض النووي لبنوك الدم بنسبة 91.11%، وتنفيذ أكثر من 1000 حملة تبرع بالدم.

وعن خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة، تم استقبال 59,199 طلباً عبر الخط الساخن (137) وتسكين 44,828 حالة، مع إضافة 296 سرير رعاية كبار، و271 سرير رعاية أطفال، و227 حضانة.

كما حققت الإدارة العامة للشئون الصيدلية، توفير بدائل صناعة مصرية بـ221 مليون جنيه، وتفعيل برامج ترشيد المضادات الحيوية، وتنفيذ 56 مأمورية تفتيش.

وفي الصحة النفسية، استقبلت المنصة الإلكترونية 117,149 زائراً، وأُجريت 13,632 جلسة علاجية، وافتتح قسم الحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة، وصدر 284 كارت خدمات متكاملة، وفُحص 16,095 موظفاً وسائقاً للكشف عن التعاطي، مع تطوير بروتوكولات علاج كبار السن.

قطاع الطب العلاجي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة مستشفيات القطاع أورام الثد

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

