فرح قلب جنازة| ابن عمة عروس بنها لـ “صدى البلد”: شيلنا العربية من فوق الضحية بعدما طارت من الباب أثناء الزفة

شيع أهالي قرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مساء اليوم، جثمان عروس شابة لقيت مصرعها في حادث سير وقع أثناء زفافها، بعدما اصطدمت سيارة الزفاف بعمود إنارة، ما أدى لوفاتها في الحال وإصابة العريس وابنة خالتها والسائق.

وتحولت أجواء الاحتفال داخل القرية إلى حالة من الحزن الشديد، بينما بدأت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ابن عمة العروس: العروسة ماتت في لحظتها.. والعربية اتقلبت بعد ما السواق فجأة فرمل

وقال محمود موسى ابن عمة العروس، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحادث وقع أثناء خروجهم من الكوافير في طريقهم إلى جلسة التصوير بمدينة بنها، موضحًا أن السائق كان يقود بسرعة عالية وابتعد عن باقي سيارات الموكب قبل أن يفاجأ بمطب فاضطر للضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، ما تسبب في انقلاب السيارة.

وأكد موسى أن باب السيارة انفتح لحظة الانقلاب، لتسقط العروس تحتها مباشرة، قائلًا: “العربية اتقلبت والعروسة الباب فتح وقعت تحت العربية.. كنا بنشيل العربية من فوقها لأنها كانت تحتها”.

وأضاف: “إيمان ماتت في ساعتها، مكنش فيها نفس، واتنقلت المستشفى وهي متوفية”.

وأشار إلى أن العريس أصيب بخدوش وكدمات في الوجه والجسم، بينما ترقد ابنة خالتها والسائق في العناية المركزة نتيجة إصابات خطيرة، مضيفًا: “سيبنا المصابين في المستشفى ورحنا ندفن العروسة”.

وتابع: “إيمان كانت شخصية هادية ومحترمة، وقدوة للكبير والصغير، وكانت محبوبة من كل الناس بدون استثناء”.

وأوضح أن زواجها كان تقليديًا، حيث جاء العريس وتقدّم لخطبتها بموافقة الأسرة، مضيفًا: “العريس جه اتقدملها وإحنا وافقنا.. وهي مكنتش تعرفه قبل الجواز”.