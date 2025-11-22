قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فرح قلب جنازة| ابن عمة عروس بنها لـ “صدى البلد”: شيلنا العربية من فوق الضحية بعدما طارت من الباب أثناء الزفة

ايمان علاء عروس المنوفية
ايمان علاء عروس المنوفية
رنا أشرف

شيع أهالي قرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مساء اليوم، جثمان عروس شابة لقيت مصرعها في حادث سير وقع أثناء زفافها، بعدما اصطدمت سيارة الزفاف بعمود إنارة، ما أدى لوفاتها في الحال وإصابة العريس وابنة خالتها والسائق.

 وتحولت أجواء الاحتفال داخل القرية إلى حالة من الحزن الشديد، بينما بدأت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ابن عمة العروس: العروسة ماتت في لحظتها.. والعربية اتقلبت بعد ما السواق فجأة فرمل

وقال محمود موسى ابن عمة العروس، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الحادث وقع أثناء خروجهم من الكوافير في طريقهم إلى جلسة التصوير بمدينة بنها، موضحًا أن السائق كان يقود بسرعة عالية وابتعد عن باقي سيارات الموكب قبل أن يفاجأ بمطب فاضطر للضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، ما تسبب في انقلاب السيارة.

وأكد موسى أن باب السيارة انفتح لحظة الانقلاب، لتسقط العروس تحتها مباشرة، قائلًا: “العربية اتقلبت والعروسة الباب فتح وقعت تحت العربية.. كنا بنشيل العربية من فوقها لأنها كانت تحتها”.

وأضاف: “إيمان ماتت في ساعتها، مكنش فيها نفس، واتنقلت المستشفى وهي متوفية”.

وأشار إلى أن العريس أصيب بخدوش وكدمات في الوجه والجسم، بينما ترقد ابنة خالتها والسائق في العناية المركزة نتيجة إصابات خطيرة، مضيفًا: “سيبنا المصابين في المستشفى ورحنا ندفن العروسة”.

وتابع: “إيمان كانت شخصية هادية ومحترمة، وقدوة للكبير والصغير، وكانت محبوبة من كل الناس بدون استثناء”.

وأوضح أن زواجها كان تقليديًا، حيث جاء العريس وتقدّم لخطبتها بموافقة الأسرة، مضيفًا: “العريس جه اتقدملها وإحنا وافقنا.. وهي مكنتش تعرفه قبل الجواز”.

عروسة المنوفية مصرع عروس انقلاب سيارة جلسة التصوير عروس زفة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يهنئ المطارنة الجدد: بركة جديدة للكنيسة وخدمة ممتدة للشعب

جانب من افتتاح الوزير

تطوير أقسام طب الطوارئ.. المستشفيات التعليمية: استيعاب الزيادة المضطردة فى أعداد المترددين

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها| صور

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد