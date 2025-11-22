جنازة مهيبة.. تشييع جثمان عروس بنها بمسقط رأسها في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان ايمان علاء عروس المنوفية المتوفية أثناء ذهابها إلى حفل زفافها بإحدى قاعات مدينة بنها.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة على العروس إيمان علاء في الساعات الأولي من صباح اليوم من مسجد النصر بميت برة، حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الاخير بمقابر الاسرة في القرية.

وودع الأهالي الجثمان بالبكاء والصراخ والصدمة وذهول الجميع من الموجودين من اهالي القرية.

واكد أهالي القرية، ان العريس والعروسة كانوا في طريقهم الي احدي قاعات مدينه بنها لحضور حفل زفافهم وانقلبت السيارة علي طريق بنها مما أدى إلى مصرع العروس ايمان علاء واصابه شقيقتها وعريسها.

وتابع الأهالي أن صدمة انتابت الجميع من أهالي القرية حيث أن العروس معروفة بين الجميع بحسن الخلق وكان العروسان قد انتهوا من التصوير وتوجهوا الي مدينة بنها لحفل الزفاف وانقلبت بيهم السيارة.

وأوضح الأهالي أن العريس وشقيقة العروس تم احتجازهم في مستشفي بنها عقب اصابتهم في الحادث.