وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان أهمية تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية بغزة من أداء مهامها

ناقش وزيرا خارجية مصر وتركيا، جهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد وزيرا خارجية مصر وتركيا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها.

قصف مدفعي ونزوح جديد

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة ومناطق شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما أجبر الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح مرة أخرى من أحياء الشجاعية والشعف شرق غزة، بعد تقدّم آلياته العسكرية ووضع كتل إسمنتية صفراء لتوسعة ما تسمى بـ"المنطقة الصفراء.

توسعات في الخط الأصفر

وشهدت غزة موجة نزوح جديدة بعد أن وسّعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق المنطقة التي تسيطر عليها والمعروفة باسم "الخط الأصفر".

تحرك العديد من السكان بحثًا عن الأمان، بينما تصاعدت المخاوف بين العائلات التي اضطرت لمغادرة منازلها.



