وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
أخبار البلد

كهرباء شمال القاهرة: تحصيل مليار جنيه من سرقة التيار

المهندس حسن البيلي
المهندس حسن البيلي
وفاء نور الدين

قال المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إن الشركة نجحت فى خفض نسبة الفقد الفني والتجاري بمقدار 1.13 % عن العام السابق وذلك عن طريق اتباع بعض الإجراءات التي ساهمت فى تحقيق ذلك وهى

إجراءات الشركة لتقليل الفقد 

1-    عمل تسويات بقطاع كبار المشتركين بكمية قدرها 324 مليون ك.وس بقيمة قدرها 650 مليون جنيه وبكمية قدرها 241 مليون ك.وس بقيمة قدرها 351 مليون جنيه لصغار المشتركين بنسبة تطور 105% عن العام السابق 

2- تحرير محاضر بسرقة 355 مليون كيلو بقيمة قدرها 1.975 مليار جنيهاً وتم تحصيل محاضر بكمية قدرها 178 مليون كيلووات قيمة قدرها 1.036 مليار جنيه.

3-زيادة  التحصيل بنسبة101% حيث قامت بتحصيل  34.187 مليار جنيها مقابل 24.9 مليار جنيه عن العام المالي المناظر بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيها بمعدل تطور36.8%.

-حققت الشركة فائض قدره 160 مليون جنيها
-حققت الشركة متوسط سعر بيع الطاقة قدرها 166.4مقابل 120.4 وبنسبة تطور 38%.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، ذكر فى تصريحات سابقة  أن نسبة الفقد الفني والتجاري فى الكهرباء وصل الى 30 مليار جنيه .

وتابع أن الفقد الفني نتيجة تهالك فى المعدات والكابلات الموجودة التي تحتاج لتغيير وجارى بالفعل تحديثها، أما الفقد التجاري فناتج عن سرقة التيار.

وأوضح الوزير أن  سارقى التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها فى الوزارة فسارقو التيار يبتكرون فى السرقة إما بالريموت أو تغيير فى كروت الشحن وهناك من يعاونهم ممن لديهم خبرة سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها، ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة ، وكذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر اعتمدت  الأسبوع الماضى الميزانيات الختامية لشركات توزيع الكهرباء.

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء سرقة التيار الكهرباء وزارة الكهرباء الطاقة

