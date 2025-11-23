ضمن خطة التطوير.. أسطول «إيركايرو» يقترب من 45 طائرة بحلول 2026 | صور

وقعت شركة "إيركايرو" عقدًا لاستئجار عدد 2 طائرة من طراز "إيرباص 320"، وذلك ضمن خطة تحديث وزيادة أسطول الشركة ليصبح 45 طائرة خلال عام 2026.

توقيع البرتوكول

وقام بتوقيع العقد الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة، خلال فعاليات معرض دبي الجوي 2025 (Dubai Airshow) في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، بحضور الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأحمد الأشوط، رئيس قطاع التخطيط.

استكشاف أحدث الابتكارات

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز شبكتها الدولية واستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الطيران المدني، بما في ذلك حلول الاستدامة والتقنيات الرقمية وسلامة الطيران. كما تسعى "إيركايرو" من خلال تواجدها في المعرض إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع المصنعين والمشغلين.