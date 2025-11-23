«سكك حديد مصر»: خطة متكاملة لتطوير المحطات الرئيسية والفرعية على امتداد الشبكة|تفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ خطة شاملة لتطوير المحطات الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية، بهدف رفع كفاءة البنية الأساسية ودعم منظومة النقل الحديث وتسهيل حركة الركاب.

وقالت الهيئة إن خطة التطوير تشمل الارتقاء بمحطة صعيد مصر بشتيل باعتبارها أيقونة للمحطات الذكية في الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس، وتضم ورشاً متخصصة لتجهيز الجرارات والعربات، ومحطة غسيل للقطارات، ومحطة تموين بالوقود، إلى جانب أنظمة إلكترونية متطورة لخدمة الركاب وتطبيق كود الإتاحة لذوي الهمم.

استكمال تطوير 364 محطة ضمن مبادرة “حياة كريمة”

وأضافت الهيئة أنه تم استكمال تطوير 364 محطة ضمن مبادرة "حياة كريمة" للمرحلة الأولى، مع التخطيط لتطوير 345 محطة أخرى، فيما تضم شبكة السكة الحديد حالياً 709 محطات متنوعة بين رئيسية ومر كزية ومتوسطة وصغيرة ومحطات ضواحي.

وتعمل الهيئة على ربط المحطات الجديدة بالمحاور المرورية ووسائل النقل المختلفة، وفي مقدمتها محطة بشتيل التي ترتبط بمحاور أكتوبر وميدان لبنان، ومترو الخط الثالث، وعدد من مسارات النقل الجماعي لتسهيل انتقال الركاب.

ويأتي هذا التطوير استمراراً لجهود وزارة النقل في تحديث منظومة السكك الحديدية وتقديم خدمات تليق بالمواطنين ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.