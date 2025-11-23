قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«سكك حديد مصر»: خطة متكاملة لتطوير المحطات الرئيسية والفرعية على امتداد الشبكة|تفاصيل

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ خطة شاملة لتطوير المحطات الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية، بهدف رفع كفاءة البنية الأساسية ودعم منظومة النقل الحديث وتسهيل حركة الركاب.

وقالت الهيئة إن خطة التطوير تشمل الارتقاء بمحطة صعيد مصر بشتيل باعتبارها أيقونة للمحطات الذكية في الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس، وتضم ورشاً متخصصة لتجهيز الجرارات والعربات، ومحطة غسيل للقطارات، ومحطة تموين بالوقود، إلى جانب أنظمة إلكترونية متطورة لخدمة الركاب وتطبيق كود الإتاحة لذوي الهمم.

استكمال تطوير 364 محطة ضمن مبادرة “حياة كريمة”

وأضافت الهيئة أنه تم استكمال تطوير 364 محطة ضمن مبادرة "حياة كريمة" للمرحلة الأولى، مع التخطيط لتطوير 345 محطة أخرى، فيما تضم شبكة السكة الحديد حالياً 709 محطات متنوعة بين رئيسية ومر كزية ومتوسطة وصغيرة ومحطات ضواحي.

وتعمل الهيئة على ربط المحطات الجديدة بالمحاور المرورية ووسائل النقل المختلفة، وفي مقدمتها محطة بشتيل التي ترتبط بمحاور أكتوبر وميدان لبنان، ومترو الخط الثالث، وعدد من مسارات النقل الجماعي لتسهيل انتقال الركاب.

ويأتي هذا التطوير استمراراً لجهود وزارة النقل في تحديث منظومة السكك الحديدية وتقديم خدمات تليق بالمواطنين ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر المحطات محطة صعيد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

المتهمين

من الماسك الأسود إلى الطب الشرعي| مفاجآت بالجملة بواقعة المدرسة الدولية بالسلام

المهندس المصري وزوجته وطفلهما

دفنه وزوجته وابنهما في مكة| صديق مهندس السعودية يكشف لـ “صدى البلد”: الضحية اعتاد عمل عمرة أسبوعيا وتوفي أثناء العودة منها

حريق مبنى سكني في تل أبيب

حريق مفاجئ يلتهم مبنى سكنيا في تل أبيب

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصرع شاب في المنوفية

صاحبه ضَرَب نار.. مصرع شاب خلال توجهه لحضور حفل زفاف في المنوفية

وزارة الري

إدارة "غير منضبطة وعشوائية".. بيان عاجل من وزارة الري بشأن السد الإثيوبي

ترشيحاتنا

أزهر الشرقية

أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

رامي صبري

رامي صبري يشعل حفلاً كامل العدد بالقاهرة الجديدة

مقاومة الأنسولين

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

بالصور

فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر

عراض مؤلمة لإرتفاع الكوليسترول.. ما هي وكيفية التخلص منها

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

أبرز إطلالات ليلة الختام .. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء | شاهد

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. وتأثيره على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

زوج سلمى عبد العظيم

اللي عملته حرام.. زوج سلمى عبد العظيم يفجر مفاجآت في أول رد بعد خلعها الحجاب

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد