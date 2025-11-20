قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كهرباء شمال القاهرة تنجح فى تنفيذ استثمارات بـ 1.472 مليار جنيه

المهندس جابر دسوقى والمهندس حسن البيلي
المهندس جابر دسوقى والمهندس حسن البيلي
وفاء نور الدين

اعتمدت الجمعية العامة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و المهندس حسن البيلي رئيس شمال القاهرة ميزانية العام المالى 2024/2025 ،  بتحقيق خطة استثمارية بنسبة من 100% بمقدار 1.427 مليار جنيه.

ونفذت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء توسعات بقيمة 642.2 مليون جنيها ، اهلاك وتجديد بقيمة 384.9 مليون جنيها ، و تحكمات 400 مليون جنية

كما تم تنفيذ برامج الصيانة وتنفيذ الخطة الاستثمارية للتحكمات الالية مما أدى الى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وذلك من خلال :
 
- تقليل زمن الانقطاع عن المشتركين
•    من خلال تحسين معامل القدرة حيث يبلغ متوسط معامل القدرة خلال العام المالى 94.9% وذلك من خلال تركيب مكثفات بنسبة 11.55 ميجا فار
•    خلال العام المالى 2024/2025 ليصبح اجمالى سعة المكثفات 632.3ميجا فار والتي تمثل 12.25% من الحمل الأقصى
•    قامت الشركة بتحسين راس المال العامل
بلغ الحمل الأقصى للشركة 25.162 ميجا. وات خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 5.124 ميجا وات خلال عام 2023/2024 بزيادة قدرها 38 ميجا .وات بنسبة 0.74 % 
-    تركيب عدد 62 محطة بنظام صافى القياس للمشتركين بإجمالى قدره 3987.39 كيلو.وات خلال العام 2024/2025 ليصبح عدد المحطات 468 
-    حققت الشركة جميع المستهدفات في القطاعات التجارية حيث إنخفضت نسبة الفقد بمقدار 1.13 % عن العام السابق وذلك من خلال : ـ 
1-    عمل تسويات بقطاع كبار المشتركين بكمية قدرها 324 مليون ك.وس بقيمة قدرها 650 مليون جنيه 
وبكمية قدرها 241 مليون ك.وس بقيمة قدرها 351 مليون جنيه لصغار المشتركين بنسبة تطور 105% عن العام السابق 0
2- بلغت كمية المحاضر المحررة 355 مليون كيلو بقيمة قدرها 1.975 مليار جنيهاً وتم تحصيل محاضر بكمية قدرها 178 مليون كيلووات قيمة قدرها 1.036 مليار جنيه.
-حققت الشركة نسبة تحصيل 101% حيث قامت بتحصيل قيمة قدرها 34.187 مليار جنيها مقابل 24.9 مليارجنية عن العام المالي المناظر بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيها بمعدل تطور36.8%
-حققت الشركة كمية مقايسات قدرها 2.512 مليار جنيها خلال العام المالي مقابل 2.08 مليار جنيها من العام السابق بزيادة قدرها 20.77%
-حققت الشركة فائض قدرة 160 مليون جنيها
-حققت الشركة متوسط سعر بيع الطاقة قدرة 166.4مقابل 120.4 وبنسبة تطور 38%.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: الرقابة لم تطلب حذف أي مشهد من أخر المعجزات لعرضه في القاهرة السينمائي

توقيع البروتوكول

وزير الثقافة: بروتوكول التعاون مع كوريا الجنوبية يعزز الشراكة بين البلدين

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد