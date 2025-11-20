كهرباء شمال القاهرة تنجح فى تنفيذ استثمارات بـ 1.472 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العامة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و المهندس حسن البيلي رئيس شمال القاهرة ميزانية العام المالى 2024/2025 ، بتحقيق خطة استثمارية بنسبة من 100% بمقدار 1.427 مليار جنيه.

ونفذت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء توسعات بقيمة 642.2 مليون جنيها ، اهلاك وتجديد بقيمة 384.9 مليون جنيها ، و تحكمات 400 مليون جنية

كما تم تنفيذ برامج الصيانة وتنفيذ الخطة الاستثمارية للتحكمات الالية مما أدى الى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وذلك من خلال :



- تقليل زمن الانقطاع عن المشتركين

• من خلال تحسين معامل القدرة حيث يبلغ متوسط معامل القدرة خلال العام المالى 94.9% وذلك من خلال تركيب مكثفات بنسبة 11.55 ميجا فار

• خلال العام المالى 2024/2025 ليصبح اجمالى سعة المكثفات 632.3ميجا فار والتي تمثل 12.25% من الحمل الأقصى

• قامت الشركة بتحسين راس المال العامل

بلغ الحمل الأقصى للشركة 25.162 ميجا. وات خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 5.124 ميجا وات خلال عام 2023/2024 بزيادة قدرها 38 ميجا .وات بنسبة 0.74 %

- تركيب عدد 62 محطة بنظام صافى القياس للمشتركين بإجمالى قدره 3987.39 كيلو.وات خلال العام 2024/2025 ليصبح عدد المحطات 468

- حققت الشركة جميع المستهدفات في القطاعات التجارية حيث إنخفضت نسبة الفقد بمقدار 1.13 % عن العام السابق وذلك من خلال : ـ

1- عمل تسويات بقطاع كبار المشتركين بكمية قدرها 324 مليون ك.وس بقيمة قدرها 650 مليون جنيه

وبكمية قدرها 241 مليون ك.وس بقيمة قدرها 351 مليون جنيه لصغار المشتركين بنسبة تطور 105% عن العام السابق 0

2- بلغت كمية المحاضر المحررة 355 مليون كيلو بقيمة قدرها 1.975 مليار جنيهاً وتم تحصيل محاضر بكمية قدرها 178 مليون كيلووات قيمة قدرها 1.036 مليار جنيه.

-حققت الشركة نسبة تحصيل 101% حيث قامت بتحصيل قيمة قدرها 34.187 مليار جنيها مقابل 24.9 مليارجنية عن العام المالي المناظر بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيها بمعدل تطور36.8%

-حققت الشركة كمية مقايسات قدرها 2.512 مليار جنيها خلال العام المالي مقابل 2.08 مليار جنيها من العام السابق بزيادة قدرها 20.77%

-حققت الشركة فائض قدرة 160 مليون جنيها

-حققت الشركة متوسط سعر بيع الطاقة قدرة 166.4مقابل 120.4 وبنسبة تطور 38%.