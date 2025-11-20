975 مليون جنيه.. كهرباء البحيرة تعتمد الخطة الاستثمارية

اعتمدت الجمعية العامة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لكهرباء الميزانية العامة للشركة

واستعرض المهندس بهجت فياض رئيس الشركة الخطة الاستثمارية للشركة حيث بلغت إجمالى قيمة الإستثمارات المنفذة بالخطة الإستثمارية خلال العام المالى 2024/2025 مبلغ 975 مليون جنيه وبنسبة تطور 6,1 % عن العام المناظر 2023/2024.

تضمنت الأتى :-

تنفيذ خطة الإحلال والتجديد والتوسعات بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض لتطوير وتدعيم الشبكات لتلبية زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية ولمواكبة تطور الأحمال ,

حيث بلغ الحمل الأقصى للشركة 2962 م.وات خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2756 م.وات للعام المالي المناظر 2023/ 2024 بزيادة قدرها 206 م.وات وبنسبة تطور 7,5% مقابل مستهدف 2838 م.وات .

تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لعدد ( 23) عملية بإجمالي أطوال (7,5) كم بتكلفة 14,527 مليون جنيه.

كما قامت الشركة بتنفيذ مشروعات مسددة القيمة لصالح الغير وكذلك المشروعات الاستراتيجية والقومية , بإجمالى قيمة أعمال منفذة 3,113 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2025 بنسبة تنفيذ 142 % من المستهدف

وفى مجال المحطات الغير مربوطة بالشبكة ونظراً لما تمثله واحة سيوة من منطقة حيوية ولإستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الطلب على الطاقة بها فقد تم الأتى :-

تم طرح مناقصة لإنشاء محطة شمسية جديدة بسيوة بقدرة 8,2 م.وات بالإضافة إلى نظام تخزين بطاريات 2م.وات/ 4 م.و.س

تم تركيب (500) خلية شمسية بقدرة 300 ك.وات في إطار رفع كفاءة المحطة الطاقة الشمسية القائمة بواحة سيوة.

تم تركيب (3) وحدات توليد بإجمالي قدرة إسمية 7,5 م.وات

تم اصدار أوامر إسناد لإجراء عمرات نمطية للوحدات (مان 2 - مان 4 - كات 1) لرفع كفاءة تلك الوحدات.

كما قامت الشركة بالتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع حيث تم تركيب عدد ( 223635) عداد جديد مسبق الدفع خلال العام المالى 2024/2025 من خلال الاتى :-

تركيب عدادات كودية بأجمالي (166928) عداد مقابل عدد (75837) عداد بالعام المناظر 2023/2024 وبنسبة تطور قدرها 120 % .

تركيب عدادات قانونية بأجمالي (24014) عداد مقابل عدد (12573) عداد بالعام المناظر 2023/2024 وبنسبة تطور قدرها 91 % .

كما انه تم إحلال وتغيير العدادات المعطلة بالعام المالى 2024/2025 بإجمالى (80975) عداد مقابل (46229) عداد بالعام المناظر 2023/2024 وبنسبة تطور قدرها 75 % .

وضوء خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وكذا توحيد الهوية البصرية لجميع مراكز الخدمة قامت الشركة بتطوير الهندسات ومراكز الشحن بما يتيح للجمهور الحصول على الخدمات المتميزة حيث تم تطوير (8) مراكز خدمة عملاء خلال العام 2024/2025 ليصبح إجمالى مراكز الخدمة المطورة بالشركة (19) مركز خدمة عملاء.

وفى مجال القضاء على ظاهرة الإستيلاء على التيار الكهربائي من خلال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء والتى بلغت تطوراً ملحوظاً خلال العام المالى 2024/2025 مقارنة بالعام المناظر 2023/2024 حيث حيث تم تحرير 257543 محضر خلال العام المالى 2024/2025 والتى بلغت قيمتها 1,129 مليار جنية مقابل 512,829 مليون جنيه بالعام المناظر 2023/2024 وبنسبة تطور قدرها 120 %

وبلغت قيمة المحاضر المحصلة 719,132 مليون جنية خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 436,351 مليون جنيه بالعام المناظر 2023/2024 وبنسبة تطور قدرها 65 % وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المحاضر الغير مسددة .

وأدى ذلك إلى إلى إنخفاض نسبة الفقد خلال العام المالى 2024/2025 إلى 18,21 %

وفـي مجـال تدعيم وسـائل النقـل والمعدات والمركبات بالشركة فقد تم الاتى :-

شراء ( 2) مولد طوارئ بقدرة 200 ك.ف.أ محمول على ( 2) سيارة حمولة 4 طن لتأمين الزيارات الهامة نطاق الشركة.

شراء ( 15) سيارة فان لإستخدامها في حملات (الضبطية القضائية – المرور على العدادات).

شراء ( 3) سيارة حمولة 4 طن

شراء ( 2) كلارك 7 طن.

شراء عدد ( 3) سيارة ملاكى سبعة راكب لزوم المأموريات المختلفة.

تطبيق منظومة الكروت الذكية الخاصة بالوقود لإحكام الرقابة على عمليات صرف الوقود حيث تم توفير مبلغ 2,7 مليون جنيه خلال العام المالى 2024/2025

وإطار تحسن المؤشرات المالية بالشركة بلغت جملة الإيرادات المحققة خلال العام المالي 2024/ 2025 نحو 39,063 مليار جنيه مقابل 24,074 مليار جنية فعلى العام المالي 2023/ 2024بمعدل تطور قدره 62,3 ٪ ومقابل 26,654 مليار جنيه مستهدف وبنسبة تحقيق 146,55% من المستهدف .

ونتيجة لما قامت به الشركة من إجراءات من خلال الادارة الفعالة لمواردها بما يمكنها من تحقيق أهدافها بتعظيم مواردها وترشيد الإنفاق للوفاء بكافة التزاماتها من خلال التوازن بين المتحصلات النقدية والالتزامات الحتمية فقد تم تحقيق فائض بمبلغ 213,713 مليون جنيه خلال العام المالى 2024/2025 .