بالصور

بعد أزمة تامر حسني الصحية .. لماذا الاحتياج لاستئصال جزء من الكلى؟ ونصائح ذهبية لتجنبها

بعد أزمة الفنان تامر حسني.. لماذا يتم استئصال جزء من الكلى فقط؟
بعد أزمة الفنان تامر حسني.. لماذا يتم استئصال جزء من الكلى فقط؟
آية التيجي

أثار إعلان الفنان تامر حسني عن مروره بأزمة صحية أدت إلى استئصال جزء من الكلى حالة من الجدل بين الجمهور حول أسباب اللجوء لهذا النوع من الجراحات، خاصة أن الكثيرين يعتقدون أن أي مشكلة في الكلى تستلزم إزالتها بالكامل. 

لماذا يتم استئصال جزء من الكلى فقط؟

وفي هذا السياق، نشر الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي، توضيحات مهمة حول الحالات التي قد تستدعي استئصال جزء فقط من الكلى، مع نصائح حيوية للحفاظ عليها.

وأكد د. معتز القيعي أن السبب الأساسي لاستئصال جزء من الكلية هو وجود مشكلة يمكن إزالتها دون التأثير على الكلى بأكملها، موضحًا أن الهدف من الجراحة هو الحفاظ على أكبر قدر من نسيج الكلى السليم. وأبرز الأسباب تشمل:

ـ وجود ورم صغير لا يستدعي إزالة الكلى بالكامل.

ـ وجود كيس كبير يحتاج إلى تدخل جراحي.

ـ وجود انسداد أو تلف في جزء محدد من الكلى يحتاج لإزالته فقط.

وأشار القيعي، إلى أن الأطباء يحرصون دائمًا على حماية الكلى قدر الإمكان، لأن بقاء جزء منها يعمل بكفاءة يضمن استمرار الوظائف الحيوية للجسم.

لماذا يتم استئصال جزء من الكلى فقط؟

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

وشدد القيعي على أهمية اتباع عادات يومية تحمي الكلى من التلف أو الالتهابات أو الفشل الوظيفي، مؤكدًا أن الصحة الوقائية هي الحل، وجاءت نصائحه كالتالي:

ـ شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

ـ تقليل الملح والأطعمة المصنعة قدر الإمكان.

ـ متابعة مستوى السكر في الدم خاصة لمن لديهم استعداد وراثي.

لماذا يتم استئصال جزء من الكلى فقط

ـ متابعة قياس ضغط الدم باستمرار وعدم إهمال العلاج.

ـ تقليل تناول المسكنات لأنها من أكثر العوامل التي تُضعف الكلى.

ـ إجراء تحليل وظائف كلى كل 6 أشهر لمن لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى.

ـ تجنب المنشطات والهرمونات لما لها من تأثير مدمر على الكلى.

ـ الابتعاد عن أدوية حوارق الدهون المتداولة بشكل عشوائي.

الأزمة الصحية للفنان تامر حسني

الأزمة الصحية للفنان تامر حسني

وجاءت هذه النصائح عقب انتشار أخبار حول خضوع الفنان تامر حسني لعملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى بعد تعرضه لمشكلة صحية مفاجئة. 

وأعاد كلام د. معتز القيعي تسليط الضوء على أهمية الوقاية والكشف المبكر، خاصة أن معظم الأسباب التي تؤدي لإجراء مثل هذا النوع من الجراحات تبدأ بأعراض بسيطة يمكن السيطرة عليها عند اكتشافها مبكرًا.

ويؤكد خبراء الصحة، أن الحرص على شرب الماء، وتقليل المسكنات، ومتابعة الضغط والسكر، تجنب الشخص الدخول في مضاعفات قد تصل إلى إجراءات جراحية مشابهة.

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
استئصال جزء من الكلى أزمة تامر حسني الصحية دكتور معتز القيعي صحة الكلى أمراض الكلى نصائح للحفاظ على الكلى تحذيرات للكلى ورم الكلى كيس الكلى المسكنات وأضرارها هرمونات كمال الأجسام

