أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
أخبار البلد

اتحاد الجولف يطلق عصر الاحتراف.. 13 بطولة دولية تضع مصر على قمة هرم الرياضة العالمية في 2026

وزير الرياضة وعمر هشام طلعت
وزير الرياضة وعمر هشام طلعت
أحمد عبد القوى

أعلن الاتحاد المصري للجولف، عن إطلاق "سلسلة مصر للجولف 2026"، التي تمثل أكبر أجندة بطولات احترافية في تاريخ اللعبة بمصر، وتشمل تنظيم 13 بطولة دولية للمحترفين خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 750  ألف دولار، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا غير مسبوق في مسار رياضة الجولف على المستويين المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء الأربعاء بنادي مدينتي للجولف، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمر هشام طلعت رئيس الاتحاد المصري للجولف، وعدد من قيادات القطاعين الرياضي والسياحي، حيث استعرض الاتحاد حصاد عام كامل من العمل المؤسسي، وكشف عن ملامح رؤيته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

في هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تقدم دعمًا كاملًا لبرنامج الاتحاد المصري للجولف خلال عام 2026، مشيدًا بالنهج الجديد الذي يتبناه الاتحاد بقيادة فكر شبابي متطور، يعتمد على الابتكار والعمل المؤسسي، ويستهدف توسيع قاعدة الممارسين ونشر اللعبة على مختلف المستويات الاجتماعية.

وأوضح أن استراتيجية الاتحاد لا تقتصر على الجانب الرياضي، بل تربط الجولف بدعم السياحة المصرية، والتكامل مع مشروعات التطوير العمراني والعقاري، بما يعكس نموذجًا حديثًا للربط بين الرياضة والاقتصاد والسياحة في إطار الجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن تنويع الألعاب الرياضية، ومنها الجولف، يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، بهدف الوصول إلى ريادة إقليمية ودولية، على غرار ما حققته مصر في رياضات عالمية أخرى، لافتًا إلى أن بطولات الجولف المقامة في مصر تشهد مشاركة نحو 120  لاعبًا من أكثر من 30 دولة، بما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر التنظيمية.

من جانبه، قال عبد الله الهاشمي، عضو مجلس إدارة جولة مينا للجولف ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، إن إطلاق "سلسلة مصر للجولف 2026" يمثل نقلة غير مسبوقة عربيًا ودوليًا، مؤكدًا أن مصر باتت تصنع خارطة جديدة للجولف في المنطقة، بفضل التحول المؤسسي الذي شهده الاتحاد المصري خلال الفترة الأخيرة، واستضافة بطولات دولية وفق أعلى المعايير العالمية.

بدوره، أعلن عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن السلسلة تقام تحت رعاية ثلاث جولات عالمية كبرى، وتشمل ملاعب ووجهات سياحية متميزة من القاهرة إلى البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدًا أن البطولات تتيح للاعبين المصريين فرصة كسب نقاط التصنيف العالمي داخل مصر، وفتح مسارات الاحتراف والتأهل الأولمبي.

وأوضح أن الاتحاد نجح خلال أقل من عام في تحقيق تحول إداري ومالي شامل، وإنهاء العجز المالي وتحقيق فائض أعيد استثماره في تطوير الناشئين والمنتخبات، مشددًا على أن "سلسلة مصر للجولف" تمثل حجر أساس لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للجولف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

طلعت مصطفى عمر هشام مصر

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

أكلات تشبع عيلة

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

