خالد أبو بكر: اختيار وكيلي البرلمان يجب أن يخضع لمعيار الأغلبية

تناول االإعلامي خالد أبو بكر ما يتردد من أحاديث بشأن اختيار وكيلي مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود شائعات تتحدث عن ترشيح أحد الأعضاء من حزب مستقبل وطن وآخر من حزب الجبهة.

وتساءل "أبو بكر" عن المعايير التي يتم على أساسها هذا الطرح، خاصة في ظل وجود قوى أخرى تمتلك أحقية عددية واضحة داخل المجلس.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ حزب مستقبل وطن يمتلك الأغلبية البرلمانية، وهو ما يمنحه الحق في أحد مقاعد الوكالة دون جدال، إلا أن الأغلبية التالية له تتمثل في الأعضاء المستقلين، يليهم حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة.

وأكد أن تجاوز المستقلين وحزب حماة الوطن والانتقال مباشرة إلى حزب الجبهة يتعارض مع معيار الأغلبية وعدد الأصوات، وهو المعيار الذي يجب أن يكون الحاكم في مثل هذه الاختيارات.

وشدد خالد أبو بكر على أنه لا يدافع عن أحزاب بعينها، وإنما يدافع عن المعيار الموضوعي، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يضم أسماء كبيرة ومؤهلة، وأن رئاسة الحزب تحظى بالاحترام والتقدير.

ووجّه رسالة مباشرة إلى المستقلين وحزب حماة الوطن بضرورة التمسك بحقوقهم، والدخول في معركة تصويتية حقيقية من خلال التوافق على مرشح واحد والدفاع عنه بقوة، مؤكدًا أن تصويت الوكيلين سيكشف ملامح أداء المجلس وتوجهاته في المرحلة المقبلة.