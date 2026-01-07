قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد أبو بكر: اختيار وكيلي البرلمان يجب أن يخضع لمعيار الأغلبية

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
محمود محسن

تناول االإعلامي خالد أبو بكر ما يتردد من أحاديث بشأن اختيار وكيلي مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود شائعات تتحدث عن ترشيح أحد الأعضاء من حزب مستقبل وطن وآخر من حزب الجبهة.

وتساءل "أبو بكر" عن المعايير التي يتم على أساسها هذا الطرح، خاصة في ظل وجود قوى أخرى تمتلك أحقية عددية واضحة داخل المجلس.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ حزب مستقبل وطن يمتلك الأغلبية البرلمانية، وهو ما يمنحه الحق في أحد مقاعد الوكالة دون جدال، إلا أن الأغلبية التالية له تتمثل في الأعضاء المستقلين، يليهم حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة. 

وأكد أن تجاوز المستقلين وحزب حماة الوطن والانتقال مباشرة إلى حزب الجبهة يتعارض مع معيار الأغلبية وعدد الأصوات، وهو المعيار الذي يجب أن يكون الحاكم في مثل هذه الاختيارات.

وشدد خالد أبو بكر على أنه لا يدافع عن أحزاب بعينها، وإنما يدافع عن المعيار الموضوعي، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يضم أسماء كبيرة ومؤهلة، وأن رئاسة الحزب تحظى بالاحترام والتقدير.

ووجّه رسالة مباشرة إلى المستقلين وحزب حماة الوطن بضرورة التمسك بحقوقهم، والدخول في معركة تصويتية حقيقية من خلال التوافق على مرشح واحد والدفاع عنه بقوة، مؤكدًا أن تصويت الوكيلين سيكشف ملامح أداء المجلس وتوجهاته في المرحلة المقبلة.

