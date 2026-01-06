خالد أبو بكر: مصافحة الرئيس للمواطنين داخل الكاتدرائية صورة خالصة للمواطنة المصرية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي السنوية إلى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد تمثل مشهدًا وطنيًا راسخًا ينتظره جميع المصريين، مسلمين ومسيحيين، لما يحمله من دلالات عميقة على المحبة والوحدة الوطنية. ووصف أبو بكر المشهد بأنه احتفالية مصرية خالصة تعكس روح الود والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.



وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ مصافحة الرئيس السيسي للحضور وتبادله الحديث مع القساوسة والمواطنين داخل الكاتدرائية جرت في أجواء اتسمت بالعفوية والدفء الإنساني، مؤكدًا أن هذا المشهد يعبر عن معدن المصريين الحقيقي، وعن حضارتهم ورقيهم ومعنى المواطنة المصرية في أبهى صورها.



وتابع، أنّ قيام جميع القنوات المصرية بنقل الزيارة على الهواء مباشرة، بصورة تلقائية وارتجالية، يعكس قرارًا وطنيًا يعبر عن الثقة والانفتاح، ويؤكد أن هذا الحدث ليس مجرد بروتوكول رسمي، بل مناسبة إنسانية ووطنية جامعة، يظهر فيها المواطنون وهم يتبادلون التهاني مع رئيس الدولة في أجواء يسودها الحب والاحترام.



وأكد خالد أبو بكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد أول رئيس مصري في التاريخ يحرص على الحفاظ على هذا التقليد منذ توليه المسؤولية، مشددًا على أن حضور الرئيس إلى الكاتدرائية يمثل مصر بأكملها، ويجسد مبدأ أن الوطن واحد، والسماء واحدة، ولا فرق بين مسلم ومسيحي، فجميع المصريين يتشاركون التحديات نفسها والظروف ذاتها والذكريات والتضحيات ذاتها.