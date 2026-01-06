المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تعكس ثوابت الدولة في ترسيخ الوحدة الوطنية

أشاد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أنها حملت رسائل واضحة تعكس ثوابت الدولة المصرية في ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الكاملة.

وأكد القبطان محمود جبر، في بيان له، أن حرص الرئيس السيسي على مشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بشكل سنوي يعكس نهجًا ثابتًا للقيادة السياسية في دعم التعايش المشترك، وترسيخ حقيقة أن المصريين نسيج واحد لا يقبل الانقسام أو التفرقة.

أوضح نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة أن تأكيد الرئيس على عدم السماح لأي طرف بالتدخل أو العبث بالعلاقة بين أبناء الشعب المصري يُعد رسالة حاسمة برفض محاولات بث الفتن أو زعزعة الاستقرار، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات معقدة.

وأضاف أن كلمة الرئيس بعثت برسائل طمأنينة قوية للمصريين جميعًا، وأكدت أن وحدة الصف الداخلي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة، وأساس الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية.