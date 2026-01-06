برلماني يكشف أولوياته بلجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة

أكد النائب يحيى الطحاوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا مكثفا على عدد من الملفات الحيوية التي تمس قطاع الشباب والرياضة بشكل مباشر، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الشباب وبناء الإنسان المصري.

وأوضح «الطحاوي» في تصريحات خاصة أن من أبرز الأولويات خلال المرحلة القادمة تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءتها لتؤدي دورها المجتمعي والرياضي والثقافي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة إلى أهمية العمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة المختلفة، باعتبار الرياضة أحد أدوات بناء الشخصية وتعزيز الانتماء، فضلا عن دورها في حماية الشباب من الظواهر السلبية.

دعم الكوادر الشابة وتأهيلها للقيادة

كما شدد على ضرورة دعم الكوادر الشابة وتأهيلها للقيادة، والتنسيق مع الجهات التنفيذية لوضع سياسات وبرامج تستجيب لتطلعات الشباب، مؤكدا أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الحالي على دراسة مقترحات تشريعية ورقابية تسهم في تطوير المنظومة الرياضية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

واختتم «الطحاوي» تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة الشباب والرياضة ستواصل دورها البرلماني بالتعاون مع الحكومة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصري، ويعزز من دور الرياضة كقوة ناعمة للدولة.