لميس الحديدي عن زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح: مصر واحة أمان

هنأت الإعلامية لميس الحديدي المصريين والأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد قائلة:" كل سنة وأنتم طيبون. وقد جاء عيد الميلاد في نهاية الصوم الصغير للمسيحيين، وغدًا عيد الميلاد الجديد نحن بلد متعدد الأديان منذ قديم الأزل. يحتفل الأرثوذكس غدًا بعيد الميلاد المجيد، بينما احتفل الكاثوليك في الرابع والعشرين من ديسمبر.الماضي ".



وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، في معرض تعليقها على زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية بالعاصمة الجديدة، قائلة:" الرئيس السيسي زار الكنيسة، وكان هناك احتفاء شديد بزيارته ومحبة غامرة كالمعتاد من المصلين ومن شعب الكنيسة. وهي لقطات كلنا ننتظرها كل عام وكل عيد، هذه المشاهد الحميمة والمحبة جدًا، الصور والورد والصور السيلفي، بصراحة من أجمل المشاهد التي نتمنى رؤيتها كل عام، وبالتأكيد تسعد الرئيس لأنه يرى المحبة الحقيقية في عيون المواطنين العاديين.



وأضافت:" هناك حاجز خشبي دائمًا يحاول الناس تجاوزه حتى يسلموا على الرئيس. صور فيها الكثير من المشاعر. كل سنة وأنتم طيبون، والرئيس يزور الكنيسة كل عام في عيد الميلاد منذ عام 2015.



وأوضحت: "هذا العام يطل علينا عيد الميلاد المجيد ومصر في وضع أفضل كثيرًا سياسيًا، وموقعنا السياسي في الإقليم أفضل. مؤتمر شرم الشيخ والملفات الإقليمية في وضع جيد، واقتصاديًا نحن في بدايات ومؤشرات لوضع أفضل، وأتمنى أن يشعر الناس بهذا التحسن في عام 2026.



واستطردت: "هناك شعور عام أنه مع حلول عام 2026 يأتي العيد ونحن في وضع أفضل. عندما نقول إن الوضع أفضل، يأتي عيد الميلاد ونحن في وضع أفضل، خاصة عندما ننظر إلى الحروب من حولنا في الشرق الأوسط، فنحن واحة أمان في إقليم مشتعل."



واختتمت: "ربنا يديم المحبة والوحدة والقوة لهذا الشعب الكريم، وأجمل كلمة قالها الرئيس: كلنا مش إحنا وأنتم، ما فيش حاجة اسمها إحنا وأنتم، كلنا مصريين."