جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية
إنهاء مشوار 3 لاعبين عرب في أمم إفريقيا .. ما موقف نجم منتخب مصر؟
السياحة: آخر موعد لإنتهاء تعديل برامج الحج 10 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لميس الحديدي عن زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح: مصر واحة أمان

الرئيس السيسي والبابا تواضروس
الرئيس السيسي والبابا تواضروس
هاني حسين

هنأت الإعلامية لميس الحديدي المصريين والأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد قائلة:" كل سنة وأنتم طيبون. وقد جاء عيد الميلاد في نهاية الصوم الصغير للمسيحيين، وغدًا عيد الميلاد الجديد نحن بلد متعدد الأديان منذ قديم الأزل. يحتفل الأرثوذكس غدًا بعيد الميلاد المجيد، بينما احتفل الكاثوليك في الرابع والعشرين من ديسمبر.الماضي ".


وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، في معرض تعليقها على زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية بالعاصمة  الجديدة، قائلة:" الرئيس السيسي زار الكنيسة، وكان هناك احتفاء شديد بزيارته ومحبة غامرة كالمعتاد من المصلين ومن شعب الكنيسة. وهي لقطات كلنا ننتظرها كل عام وكل عيد، هذه المشاهد الحميمة والمحبة جدًا، الصور والورد والصور السيلفي، بصراحة من أجمل المشاهد التي نتمنى رؤيتها كل عام، وبالتأكيد تسعد الرئيس لأنه يرى المحبة الحقيقية في عيون المواطنين العاديين.


وأضافت:" هناك حاجز خشبي دائمًا يحاول الناس تجاوزه حتى يسلموا على الرئيس. صور فيها الكثير من المشاعر. كل سنة وأنتم طيبون، والرئيس يزور الكنيسة كل عام في عيد الميلاد منذ عام 2015.


وأوضحت: "هذا العام يطل علينا عيد الميلاد المجيد ومصر في وضع أفضل كثيرًا سياسيًا، وموقعنا السياسي في الإقليم أفضل. مؤتمر شرم الشيخ والملفات الإقليمية في وضع جيد، واقتصاديًا نحن في بدايات ومؤشرات لوضع أفضل، وأتمنى أن يشعر الناس بهذا التحسن في عام 2026.


واستطردت: "هناك شعور عام أنه مع حلول عام 2026 يأتي العيد ونحن في وضع أفضل. عندما نقول إن الوضع أفضل، يأتي عيد الميلاد ونحن في وضع أفضل، خاصة عندما ننظر إلى الحروب من حولنا في الشرق الأوسط، فنحن واحة أمان في إقليم مشتعل."


واختتمت: "ربنا يديم المحبة والوحدة والقوة لهذا الشعب الكريم، وأجمل كلمة قالها الرئيس: كلنا مش إحنا وأنتم، ما فيش حاجة اسمها إحنا وأنتم، كلنا مصريين."

