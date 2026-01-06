قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
«اوعوا تقلقوا وأي مشكلة تتحل بفضل الله».. رسائل ووصايا الرئيس السيسي للمصريين من كاتدرائية ميلاد المسيح

هاني حسين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

ربنا يحفظ مصر 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" قداسة البابا تواضروس له تقدير خاص واحترام لشخصه العظيم".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته :" ربنا يحفظكوا ويحفظ بلدنا مصر  عام سعيد عليك وعلينا كلنا وعلى الدنيا كلها ونقول يارب العام الجديد  يبقى عام أفضل علينا وعلى كل الدنيا".
 

 لن نسمح لأحد أن يكون سببا فى الضرر بعلاقتنا


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه منذ عام 2015 ونحتفل مع بعضنا فى الكنيسة مع قداسة البابا ، مهنئا جميع المواطنين المسلمين والمسيحيين .

وأضاف “السيسي” خلال كلمته باحتفالية عيد الميلاد المجيد بالكنيسة ، كل عام والبابا تواضروس والإخوة الأقباط بخير وسلام .

وتابع قائلًا “قداسة البابا له مكانة عظيمة فى قلبي واحترام كبير ” .

وأشار إلى أن شعب مصر كله بنحب بعض ومنسمحش لحد أن احنا علاقتنا بلا أى تميييز وتظل علاقة طيبة ، متابعا:"هو ده الرصيد اللى نحافظ عليه ومفيش حد يدخل بيننا ، مؤكدا لن نسمح لأى أحد أن يكون سببا فى تضرير علاقتنا .

وصية الرئيس السيسي للمصريين 

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" أي مشكلة بفضل الله بتتحل وتفضل مصر بخير وسلام وشعبها بخير وسلام".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته :" بقول للمصريين أوعوا تقلقوا أبدا، بس بشرط خليكوا دايما مع بعض وأوعوا حد يحاول يخلينا نختلف، دي وصيتي ليكم".

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

برقية تهنئة من الرئيس السيسي إلى البابا تواضروس 

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هذا نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:
"بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات أعاده الله تعالى عليكم بالخير والبركات.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بتماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، فالوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لهذا الوطن الغالي وجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق يدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري ستظل الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا البلد العظيم.

أدعو الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط وأن يرعى شعبها ويوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير.
 

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

