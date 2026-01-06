«اوعوا تقلقوا وأي مشكلة تتحل بفضل الله».. رسائل ووصايا الرئيس السيسي للمصريين من كاتدرائية ميلاد المسيح

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

ربنا يحفظ مصر

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" قداسة البابا تواضروس له تقدير خاص واحترام لشخصه العظيم".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته :" ربنا يحفظكوا ويحفظ بلدنا مصر عام سعيد عليك وعلينا كلنا وعلى الدنيا كلها ونقول يارب العام الجديد يبقى عام أفضل علينا وعلى كل الدنيا".



لن نسمح لأحد أن يكون سببا فى الضرر بعلاقتنا



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه منذ عام 2015 ونحتفل مع بعضنا فى الكنيسة مع قداسة البابا ، مهنئا جميع المواطنين المسلمين والمسيحيين .

وأضاف “السيسي” خلال كلمته باحتفالية عيد الميلاد المجيد بالكنيسة ، كل عام والبابا تواضروس والإخوة الأقباط بخير وسلام .

وتابع قائلًا “قداسة البابا له مكانة عظيمة فى قلبي واحترام كبير ” .

وأشار إلى أن شعب مصر كله بنحب بعض ومنسمحش لحد أن احنا علاقتنا بلا أى تميييز وتظل علاقة طيبة ، متابعا:"هو ده الرصيد اللى نحافظ عليه ومفيش حد يدخل بيننا ، مؤكدا لن نسمح لأى أحد أن يكون سببا فى تضرير علاقتنا .

وصية الرئيس السيسي للمصريين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" أي مشكلة بفضل الله بتتحل وتفضل مصر بخير وسلام وشعبها بخير وسلام".

وتابع الرئيس السيسي في كلمته :" بقول للمصريين أوعوا تقلقوا أبدا، بس بشرط خليكوا دايما مع بعض وأوعوا حد يحاول يخلينا نختلف، دي وصيتي ليكم".

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

برقية تهنئة من الرئيس السيسي إلى البابا تواضروس

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هذا نصها:

قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية:

"بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات أعاده الله تعالى عليكم بالخير والبركات.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بتماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، فالوحدة الوطنية هي الدعامة الأساسية للتنمية والازدهار لهذا الوطن الغالي وجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق يدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري ستظل الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا البلد العظيم.

أدعو الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط وأن يرعى شعبها ويوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير.

