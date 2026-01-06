بالتصفيق والزغاريد .. الأقباط يستقبلون الرئيس السيسي لحظة دخوله ساحة الكاتدرائية

استقبل الأقباط، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى دخوله الساحة الأمامية المخصصة للمصلين داخل كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الجديدة؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالتصفيق الحار والزغاريد للتعبير عن الترحيب به.



وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم التهنئة ومصافحة مجموعة من المواطنين الذين حرصوا على مصافحته وتقديم الورود له، فيما رفع العديد من الحضور علم مصر ولافتات تحمل صورة السيد الرئيس السيسي مدونًا عليها "نحبك يا رئيسنا يا غالي"؛ تعبيرا عن فرحتهم بمشاركة سيادته الاحتفالات، كما التقط سيادته مع العديد من المشاركين في الصلاة الصور التذكارية لتخليد هذه اللحظات التاريخية التي تعبر عن مدى تلاحم الشعب المصري مع قيادته.



وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظون والدبلوماسيون وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

