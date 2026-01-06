فرحة غامرة لدى الأقباط بكاتدرائية ميلاد المسيح فور وصول الرئيس السيسي لتقديم التهنئة

سادت فرحة غامرة وسط جموع الأقباط المجتمعين بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، فور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد كبير من الأباء الأساقفة والمطارنة والكهنة.

ومر موكب الرئيس السيسي إلى داخل الكاتدرائية وسط تصفيق الحضور، وحرص العديد منهم على مصافحته وسط ابتسامات وأجواء من البهجة، وقدم العديد منهم الورود، فيما حمل عدد من المصلين أعلام مصر، ومنادته "بنحبك يا ريس".

وحرص العديد من المشاركين في الصلاة على التقاط الصور التذكارية لتخليد هذه الذكرى المفرحة للجميع.

عيد الميلاد المجيد

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد في وقت سابق اليوم عبر حسابه الرسمي على صفحة "فيس بوك" جاء فيها:شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدي الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم، كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.