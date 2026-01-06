من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»

قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد- "هذه وصيتي لكم ولنا جميعا أي مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن حلها، لكن مصر تظل بخير وسلام وشعبها بخير وسلام، كل عام وأنتم بخير وسلام وسعادة، وقداسة البابا تواضروس بخير وسعادة وسلام".

وأضاف السيد الرئيس السيسي: "نحن نكون سعداء جدًا ونحن موجودون معكم وربنا يفرحكم دائما ويفرح مصر ويفرح الدنيا كلها، وكل عام وأنتم بخير".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن وحدة المصريين هي صمام الأمان الحقيقي للدولة، مؤكدًا أن تماسك الشعب دون أي تمييز هو الرصيد الذي يجب الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه.



وأضاف الرئيس السيسي- خلال زيارته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد- أنه منذ عام 2015 يحرص على الاحتفال بعيد الميلاد مع الإخوة الأقباط، في مشهد يعكس المحبة والاحترام المتبادل بين أبناء الوطن، موجّهًا التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة المصرية، وجميع الإخوة الأقباط، ولكل المصريين، متمنيًا أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالأفراح والأعياد.

وأشار إلى أن البلاد مرّت خلال السنوات الماضية بأحداث وتحديات وأيام صعبة، إلا أن وحدة الشعب كانت دائمًا العامل الحاسم في تجاوزها، قائلًا إن المصريين حين يكونون معًا يحبون بعضهم ويخافون على بعضهم ويحترمون بعضهم، ولا يسمحون لأي طرف بإفساد علاقتهم الوطنية.



وشدد الرئيس السيسي، على أن المصريين جميعًا واحد، داعيًا إلى عدم إعطاء الفرصة لأي جهة تحاول بث الفرقة أو الاختلاف، مؤكدًا أن الحفاظ على التلاحم الوطني هو مسؤولية الجميع.



ودعا الرئيس السيسي، بأن يكون عام 2026 عامًا أفضل لمصر وللعالم كله، موجّهًا رسالة طمأنة للمصريين بضرورة التمسك بالوحدة والبقاء دائمًا معًا من أجل الوطن.