البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تقليد يعبر عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، قائلا "لقد أرسيتم هذا التقليد الوطني الذي يعبر عن بلادنا مصر الأصيلة وعن قيادتكم الحكيمة في رعاية كل المصريين".



وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني- في كلمة خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بحضور السيد الرئيس السيسي، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة- "نحن سعداء بزيارة الرئيس السيسي وتهنئته لنا"، مشيرا إلى أن كلمات الرئيس السيسي تزيدهم فرحًا فوق فرح.



وقال البابا تواضروس: "اليوم نعيد بعيد الميلاد.. وأيضا نعيد لزيارة الرئيس لنا وتقديم التهنئة".

