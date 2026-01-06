أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن موضوع الديون بشكل واضح، مؤكدًا أن كل كلمة تُقال محسوبة بدقة.

وقال، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن كلمة رئيس الوزراء تُتابعها مؤسسات دولية، قائلاً: «العالم كله بيشوفها وصندوق النقد بيشوفها، ولازم نقول الكلام الصح»، مشيرًا إلى الحديث عن تحويلات المصريين، والتي بلغت هذا العام 37.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس ثقة كبيرة في مصر.

وأوضح أحمد موسى أن هذا الرقم قد يتضاعف في المستقبل، وقد يصل إلى 50 مليار دولار، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى الثقة بالاقتصاد المصري واستقراره.

وتابع: "بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على حياة كريمة، محدش كان بيفكر في ده وأهالينا عانوا طول حياتهم، وأنا جاي من قرية شطورة".

وذكر: "شطورة كانت تعاني مكنش فيه مياه نظيفة ولا صرف صحي، ولا صحة، ولا مدارس كويسة، فكنا بنعاني بجد، ومكنش فيه غاز طبيعي، وكنا عايشين في مدن وبنقول يارب الغاز يوصلنا، وكل ده لأن فيه رئيس بيشتغل وعينه على المواطن".

وتابع أن الاستقبال الذي يلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعبر عن التقدير الكبير له، مضيفًا أن الرئيس دائمًا يجد هذه الحفاوة والمحبة الحقيقية من الشعب، الذي يعرف جيدًا ما يقدمه من جهود للبلاد.