لميس الحديدي: الرئيس السيسي زار الكاتدرائية 13 مرة منذ 2015

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الزيارة السنوية المعتادة للرئيس السيسي للكاتدرائية بلغت ثلاث عشرة مرة منذ عام 2015، لافتة إلى أنه منذ ذلك الحين مرت على مصر أحداث كثيرة جدًا.



وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:" حاجات كتيرة عدّت علينا من عام 2015، لكننا أحيانًا ننسى. الرئيس السيسي زار الكاتدرائية منذ 2015 ثلاث عشرة مرة، وليس عشر مرات فقط، منهم زيارتان للتعزية، وكانت أحداثًا صعبة مرت علينا بالفعل.



وأضافت:" كانت هناك زيارتان للتعزية وليس للتهنئة، من بينها زيارته للكاتدرائية في فبراير 2015، حيث ذهب الرئيس للكنيسة لتقديم التعزية في حادث ليبيا الإرهابي، وكان الرد المصري وقتها سريعًا جدًا، وكانت رسالة مهمة لأسرهم. وفي أبريل 2017 وقع تفجيرا كنيسة مارجرجس بطنطا وكنيسة مارمرقس بالإسكندرية. وتوجه الرئيس أيضاً لتقديم العزاء "

واستكملت:" لعدد من السنوات مررنا بأوضاع إرهابية صعبة، وأن نكون اليوم في أمان وسلام، والرئيس يزور الكنيسة بهذا القدر من الأمن والطمأنينة ويلتقي الناس بهذه الاريحية ، فهذا شيء نحمد الله عليه.ونشكر ربنا على وجود الأمن والأمان في البلاد، فهي نعمة لا يعرف قدرها إلا من يفتقدها."