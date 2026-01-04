قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الغندور» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إدارة إنبي لضم «شكشك»
بإطلالة جريئة.. دوللي شاهين تتألق في جلسة تصوير خاصة في احتفالات الكريسماس | شاهد
مقتــل 40 بينهم مدنيون بالهجوم الأمريكي الأول.. وتأهب بالجيش تحسباً لهجوم آخر على فنزويلا
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
توك شو

لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدة أن عام 2026 يبدأ بأحداث دولية صاخبة تكشف عن مرحلة جديدة في النظام العالمي، مرحلة لا مكان فيها سوى لمنطق القوة وفرض النفوذ.

 اعتقال مادورو فجرًا

وقالت الحديدي إن اعتقال مادورو فجرًا من داخل منزله، برفقة زوجته، على يد قوات دلتا الأمريكية الخاصة، ثم ترحيله عبر سفن حربية أمريكية، يمثل مؤشرًا خطيرًا على تحولات عميقة في شكل العلاقات الدولية وتراجع واضح لدور القانون الدولي.

قطع الكهرباء عن العاصمة

وأوضحت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على قناة النهار أن العملية العسكرية جاءت في مشهد أقرب لأفلام الكاوبوي، حيث تم قطع الكهرباء عن العاصمة الفنزويلية، وشن قصف عنيف على أهداف عسكرية، قبل أن تقتحم القوات الخاصة الأبواب الحديدية وتصل إلى غرفة الرئيس لاعتقاله.

 تصريحات ترامب

وتساءلت الحديدي عن الدوافع الحقيقية لما جرى، قائلة: "هل الهدف هو السيطرة على أكبر احتياطي نفطي في العالم؟ أم أن الاتهامات التي ساقها ترامب ليست سوى غطاء لعملية عسكرية ذات أبعاد اقتصادية؟"، مشيرة إلى تصريحات ترامب التي أكد فيها أن واشنطن ستتحكم في اختيار الرئيس القادم لفنزويلا، وأن شركات النفط الأمريكية ستعمل داخل البلاد.

سيناريوهات مشابهة في العراق

وأكدت أن التاريخ يعيد نفسه، وأن ما تشهده فنزويلا اليوم يعيد للأذهان سيناريوهات مشابهة في العراق ودول أخرى، حيث تُستخدم مبررات قانونية أو أمنية لتبرير تدخلات عسكرية تستهدف مصالح استراتيجية واقتصادية.

وأضافت أن فنزويلا، بما تمتلكه من ثروة نفطية هائلة، تظل نقطة جذب للقوى الكبرى الساعية للسيطرة على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يجعلها هدفًا دائمًا للتدخلات الخارجية.

مخالفات قانونية أو سياسية

وأوضحت: "من هذا المنطلق، يرى كثيرون أن التحرك ضد مادورو مرتبط بالتحكم في هذا المورد الحيوي، وليس مجرد رد فعل على مخالفات قانونية أو سياسية داخلية".

أزمات سياسية وأمنية

كما أشارت الحديدي إلى أن هذه التطورات عمّقت حالة الانقسام داخل المجتمع الدولي؛ حيث دعت بعض الدول الأوروبية إلى التهدئة والحوار واحترام القانون الدولي، في حين أعربت دول أخرى عن مخاوفها من تأثير العملية على استقرار أمريكا الجنوبية، وهي منطقة تعاني بالفعل من أزمات سياسية وأمنية متكررة.

قانون دولي

واختتمت الحديدي حديثها بلهجة حادة قائلة: "هذه هي الحقبة الترامبية؛ قوة غاشمة لا تعترف بقانون دولي ولا بأمم متحدة ولا بمجلس أمن تارة تُضرب إيران، وتارة يُترك الاحتلال الإسرائيلي يقتل الشعب الفلسطيني في غزة، وتارة يُقال إن واشنطن ستحكم غزة بنفسها".

