سعر فستان لميس الحديدي يثير الجدل.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للمذيعة لميس الحديدي، خلال إحتفالها بـ رأس السنة الجديدة.

إطلالة لميس الحديدي

تألقت لميس الحديدي في الصور بإطلالة راقية وأنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأحمر الذي كشف عن رشاقتها.

قد حمل فستان لميس الحديدي توقيعSelf portrait ، فيما بلغ سعره 225 دولار بعد الخصم أي ما يقرب من 11 ألف جنيه مصري.

وانتعلت لميس الحديدي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت لميس بخصلات شعرها الأشقر القصير، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.